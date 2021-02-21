В однаковому вбранні: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідні з сином

Український шоумен Юрій Горбунов є зразковим батьком. Цього разу він показав фанам, як проводить із сином Іванком вихідний. Сім'я відправилась в однаковому вбранні на покупки.

Подружжя телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова є одним з найяскравішим в українському шоу-бізнесі. Вони часто діляться фото з сином й показують, як проводять час разом.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Цього разу український шоумен показав, як він з Іваном проводить вихідний. Батько з сином вирушили на покупки до супермаркету. Спільне фото вони зробили біля вітрини.

Юрій Горбунов з Іванком обрали однакові вбрання. Зокрема, вони позували в чорних штанах та білій куртці. А вбрання хлопці поєднали зі світлими кросівками в тон на масивній підошві. Вони не забули і про засоби захисту, тому були в супермаркеті у масках. Батько та син виглядали дуже стильно, а парний образ зачарував прихильників.

Ну що сину, купуємо все за списком, який мама написала, чи тільки солодке?

– з гумором підписав фото Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Шанувальників вразила схожість батька й сина. Про свої емоції вони написали в коментарях: