В одинаковых нарядах: Юрий Горбунов показал, как проводит выходные с сыном
Украинский шоумен Юрий Горбунов является образцовым отцом. На этот раз он показал фанам, как проводит с сыном Ванечкой выходной. Семья отправилась в одинаковых нарядах за покупками.
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Супруги-телеведущие, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, являются одной из самых ярких пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто делятся фото с сыном и показывают, как проводят время вместе.
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Новое фото Юрия Горбунова с сыном
На этот раз украинский шоумен показал, как он с Иваном проводит выходной. Отец с сыном отправились за покупками в супермаркет. Совместное фото они сделали возле витрины.
Юрий Горбунов с Ванечкой выбрали одинаковые наряды. В частности, они позировали в черных брюках и белых куртках. А наряд парни совместили со светлыми кроссовками в тон на массивной подошве. Они не забыли и о средствах защиты, поэтому были в супермаркете в масках. Отец и сын выглядели очень стильно, а парный образ очаровал поклонников.
Ну что, сын, покупаем все по списку, который мама написала, или только сладкое?
– с юмором подписал фото Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Поклонников поразило сходство отца и сына. О своих эмоциях они написали в комментариях:
- Даже стоите одинаково;
- Крутые;
- Какие классные;
- Даже со спины видно, что весь в папу;
- Супер;
- Супер! Люблю когда одинаково одеты родители и дети! У нас тоже мама часто покупала мне и себе одинаковые платья, а отцу и брату одинаковые футболки – это было бомбезно.
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