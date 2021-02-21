Украинский шоумен Юрий Горбунов является образцовым отцом. На этот раз он показал фанам, как проводит с сыном Ванечкой выходной. Семья отправилась в одинаковых нарядах за покупками.

Супруги-телеведущие, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, являются одной из самых ярких пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто делятся фото с сыном и показывают, как проводят время вместе.

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Новое фото Юрия Горбунова с сыном

На этот раз украинский шоумен показал, как он с Иваном проводит выходной. Отец с сыном отправились за покупками в супермаркет. Совместное фото они сделали возле витрины.

Юрий Горбунов с Ванечкой выбрали одинаковые наряды. В частности, они позировали в черных брюках и белых куртках. А наряд парни совместили со светлыми кроссовками в тон на массивной подошве. Они не забыли и о средствах защиты, поэтому были в супермаркете в масках. Отец и сын выглядели очень стильно, а парный образ очаровал поклонников.

Ну что, сын, покупаем все по списку, который мама написала, или только сладкое?

– с юмором подписал фото Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Поклонников поразило сходство отца и сына. О своих эмоциях они написали в комментариях: