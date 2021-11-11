Юрій Горбунов показав, як 4-річний син готує йому сніданок

У серпні Юрій Горбунов став батьком вдруге. Якщо 2-місячним Данилом займається переважно Катя Осадча, то вихованням старшого Івана – шоумен. Він навчив хлопчика готувати, і тепер той балує зіркового татка сніданками.

Першому спільному сину Каті Осадчої та Юрія Горбунова усього 4 роки, однак він все проявляє інтерес до кулінарії. Зірковий татко показав первістку, як готувати найпростіші страви. Тепер Іван не відходить від плити, що лише на радість шоумену.

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У четвер, 11 вересня, зірка повернувся з гастролей в Одесі, де виступав на одній сцені з Лілією Ребрик та Олексієм Вертинським. На радощах від приїзду батька Іван взявся готувати йому сніданок – смажити яйця. Горбунов з гумором додав, що син навіть посолив свій шедевр.

Тато з відрядження повернувся, а тут майстер шеф мій підростає,

– похизувався шоумен.

Син Юрія Горбунова готує сніданок / Фото з інстаграму шоумена

Син Юрія Горбунова готує сніданок / Фото з інстаграму шоумена

4-річний Іван справляється з роллю старшого брата. Він з татом Юрієм Горбуновим, поки мама Катя Осадча няньчить молодшого, і годує Данила , коли та на зйомках чи у відрядженнях.

Ранок Юрія Горбунова зі старшим сином розчулив користувачів інстаграму. Фоловери засипали Івана компліментами за турботу, а шоумена – за чудове виховання: