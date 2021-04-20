Юрій Горбунов підкорив мережу романтичним фото з Катею Осадчою

Український телеведучий Юрій Горбунов підкорив мережу спільним фото з дружиною Катею Осадчою. Чоловік зробив селфі за лаштунками пів фіналу "Голосу країни".

Катя Осадча та Юрій Горбунов є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Знаменитості працюють разом на телепроєктах, показують в мережі спільні відпустки та не соромляться демонструвати почуття на публіці.

Дивіться також Юрій Горбунов показав розваги з сином у басейні: зворушливий кадр

Часто в інстаграмі закохані публікують миловидні кадри, на яких показують ніжність у ставленні один до одного.

Нове фото Осадчої та Горбунова

В неділю, 18 квітня, відбувся пів фінал 11 сезону "Голосу країни". Ведучі Осадча та Горбунов зробили зворушливе селфі за лаштунками шоу. Катя постала перед камерою у жовтій сукні, ніжно обіймаючи коханого. Зірка мило усміхалася та похизувалася красивим макіяжем.

Юрій також з усмішкою дивився в камеру та насолоджувався цим моментом чудового вечора.

В неділю був крутий пів фінал! Готуємося до фіналу і визначення переможця 11 сезону "Голосу країни",

– написав ведучий в публікації.



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Сімейні фото Юрія та Катерини: