Після скандалу через серіал: Горбунов і Осадча стали ведучими премії TOP USA Awards в Нью-Йорку
Джерело:TOP USA Awards
Юрій Горбунов і Катя Осадча стали ведучими церемонії вручення премії TOP USA Awards. Подія відбулася 22 липня у Нью-Йорку на Мангеттені, а нагороджували ТОП-100 підприємців США з українським корінням.
Попри нещодавній гучний скандал, Юрій Горбунов разом із дружиною все одно завітав на захід. До того ж під час церемонії нагородження виступали й інші українські знаменитості. Особливими зірковими гостями стали Тіна Кароль та Євген Клопотенко.
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Церемонія нагородження TOP USA Awards
За словами організаторів, захід має на меті показати всьому світу можливості, які американський ринок пропонує людям з різних країн.
Для того, щоб відвідати подію потрібно було придбати квитки. Відтак 50% коштів від їх продажу організатори передадуть у фонд Cash for Refugees Семена Дукача, який разом із дружиною заснував фонд для допомоги українцям, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, під час церемонії нагородження відбувся благодійний аукціон, 100% коштів якого передадуть фондам UNITED24 та Cash for Refugees.
Українські зірки на заході
На сцені церемонії заспівала виконавиця Тіна Кароль. Зокрема, вона виконала гімн України.
Шеф-кухар Євген Клопотенко приготував для гостей український борщ у власній інтерпритації.
Окрім цього, на захід завітали прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов, учасниці шоу "Холостяк" — Марина Голд і Олександра Мудра, телеведуча Стася Ровінська, блогерки Надін Мельничук і Анна Олицька та багато інших.