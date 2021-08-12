Юрій Горбунов був на УЗД з вагітною Катею Осадчою: фото

Знамените подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої чекає на народження другої спільної дитини. Днями ведучий побував разом із коханою на плановому візиті до лікаря.

Ведучі неймовірно щасливі, що зовсім скоро знову стануть батьками. Вони вже готуються до зустрічі з малюком, проте наразі не розсекречують статі дитини.

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Горбунов з Осадчою на УЗД

Катерина регулярно відвідує лікаря в одній зі столичних лікарень та проходить усі необхідні обстеження. Зіркова матуся знає, що важливо робити все вчасно, тому піклується про дитину.

Катерина для походу в лікарю обрала синє вбрання з принтом у горошок, на шиї в неї висіла лаконічна підвіска. На обличчя ведуча не наносила косметику й волосся не вкладала у зачіску.

Юрій завжди поруч із коханою. На УЗД чоловік зробив селфі, де в чорній футболці лежить біля дружини. Батьки мило усміхаються та радіють, що змогли побачити малюка на комп'ютерному екрані.



Осадча та Горбунов на УЗД / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого