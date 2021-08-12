Ведучі неймовірно щасливі, що зовсім скоро знову стануть батьками. Вони вже готуються до зустрічі з малюком, проте наразі не розсекречують статі дитини.
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Горбунов з Осадчою на УЗД
Катерина регулярно відвідує лікаря в одній зі столичних лікарень та проходить усі необхідні обстеження. Зіркова матуся знає, що важливо робити все вчасно, тому піклується про дитину.
Катерина для походу в лікарю обрала синє вбрання з принтом у горошок, на шиї в неї висіла лаконічна підвіска. На обличчя ведуча не наносила косметику й волосся не вкладала у зачіску.
Юрій завжди поруч із коханою. На УЗД чоловік зробив селфі, де в чорній футболці лежить біля дружини. Батьки мило усміхаються та радіють, що змогли побачити малюка на комп'ютерному екрані.
Осадча та Горбунов на УЗД / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого