Ведучі неймовірно щасливі, що зовсім скоро знову стануть батьками. Вони вже готуються до зустрічі з малюком, проте наразі не розсекречують статі дитини.

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Горбунов з Осадчою на УЗД

Катерина регулярно відвідує лікаря в одній зі столичних лікарень та проходить усі необхідні обстеження. Зіркова матуся знає, що важливо робити все вчасно, тому піклується про дитину.

Катерина для походу в лікарю обрала синє вбрання з принтом у горошок, на шиї в неї висіла лаконічна підвіска. На обличчя ведуча не наносила косметику й волосся не вкладала у зачіску.

Юрій завжди поруч із коханою. На УЗД чоловік зробив селфі, де в чорній футболці лежить біля дружини. Батьки мило усміхаються та радіють, що змогли побачити малюка на комп'ютерному екрані.



Осадча та Горбунов на УЗД / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Нагадаємо, Катя Осадча оголосила про вагітність на початку травня. Чутки про те, що ведуча втретє стане мамою були давно, проте офіційно вона підтвердила їх в ефірі програми "Світське життя".