12 пісень незламної України: оголосили переможців премії YUNA-2023
Джерело:YunaAwards
12 церемонія нагородження премії YUNA-2023 відбулась під час війни. Оголосили 12 пісень-переможців: від треків "Океану Ельзи" до Макса Барських.
18 квітня відбулось оголошення переможців Національної музичної премії YUNA у цьому році. Нагороди отримали 12 пісень воєнного часу.
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Організатори YUNA вирішили цього року адаптувати премію до сучасних реалій воєнного часу. Тому у 2023 році немає звичних номінацій – тільки одне гасло "Пісні незламної України".
Переможців обирали зі списку топ-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.
Переможці YUNA-2023
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02
- "Антитіла" та Ed Sheeran – 2step
- "Океан Ельзи" – "Місто Марії"
- SHUMEI – "Біля тополі"
- KARTA SVITU – "Пес Патрон"
- KOLA – "Біля серця"
- Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd – Hey Hey Rise Up
- SKOFKA – "Чути гімн"
- Макс Барських – "Буде весна"
- Енджі Крейда – "Враже"
- Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
- Бумбокс та The Kiffness – Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
Що відомо про YUNA-2023
Ведучими заходу стали Володимир Остапчук та Павло Шилько, співзасновник премії. Окрім того, переможців оголошували Мохаммад Захур і Віталій Башкатов. Спеціальною гостею оголошення стала співачка Камалія.
До складу журі YUNA увійшли представники музичного телебачення, представники радіостанцій, музичні оглядачі та аналітики, що мають 5-річний досвід у сфері.
З 2022 року організатори YUNA позбавили можливості отримати нагороди тих, хто підтримав російську агресію, перебуває під санкціями, а також представники країн-агресорок. До "чорного списку" додали і тих, хто не ідентифікував себе як український артист до чи після повномасштабного вторгнення.