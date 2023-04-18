12 пісень незламної України: оголосили переможців премії YUNA-2023

12 церемонія нагородження премії YUNA-2023 відбулась під час війни. Оголосили 12 пісень-переможців: від треків "Океану Ельзи" до Макса Барських.

18 квітня відбулось оголошення переможців Національної музичної премії YUNA у цьому році. Нагороди отримали 12 пісень воєнного часу.

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Організатори YUNA вирішили цього року адаптувати премію до сучасних реалій воєнного часу. Тому у 2023 році немає звичних номінацій – тільки одне гасло "Пісні незламної України".

Переможців обирали зі списку топ-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

Переможці YUNA-2023

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

"Антитіла" та Ed Sheeran – 2step

"Океан Ельзи" – "Місто Марії"

SHUMEI – "Біля тополі"

KARTA SVITU – "Пес Патрон"

KOLA – "Біля серця"

Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd – Hey Hey Rise Up

SKOFKA – "Чути гімн"

Макс Барських – "Буде весна"

Енджі Крейда – "Враже"

Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс та The Kiffness – Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)

Що відомо про YUNA-2023

Ведучими заходу стали Володимир Остапчук та Павло Шилько, співзасновник премії. Окрім того, переможців оголошували Мохаммад Захур і Віталій Башкатов. Спеціальною гостею оголошення стала співачка Камалія.

До складу журі YUNA увійшли представники музичного телебачення, представники радіостанцій, музичні оглядачі та аналітики, що мають 5-річний досвід у сфері.

З 2022 року організатори YUNA позбавили можливості отримати нагороди тих, хто підтримав російську агресію, перебуває під санкціями, а також представники країн-агресорок. До "чорного списку" додали і тих, хто не ідентифікував себе як український артист до чи після повномасштабного вторгнення.