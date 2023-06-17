Від Kalush до Камалії: на музичній премії YUNA 2023 вручили нагороди – яскраві фото
У Жовтневому палаці в Києві 16 червня відбулася 12-та церемонія музичної премії YUNA. Вона пройшла під гаслом "Пісні незламної України". На заході нагородили артистів-переможців і вручили спеціальні статуетки за внесок у підтримку української культури.
На YUNA 2023 замість традиційних номінацій була єдина категорія – "Пісні незламної України". У ній перемогли 12 треків, що вийшли в період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року та потрапили до ТОП 100 радіоротацій за підсумками року. Деяких артистів нагородили на сцені Жовтневого палацу – "Без Обмежень", KOLA, Енджі Крейда, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU та SHUMEI. Крім того, назвали володарів спеціальних нагород від оргкомітету премії YUNA.
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Хто отримав спеціальні нагороди YUNA 2023
- Джамала – за масштабні міжнародні благодійні проєкти на користь України;
- Pianoбой – за серію концертів для української армії з залученням військових виконавців;
- Kalush Orchestra – за гучну і переможну презентацію України на Євробаченні 2022;
- Олександр Пономарьов та Михайло Хома – за серію успішних музичних колаборацій;
- Монатік – за "ART-оборону", перший поп-альбом, який вийшов під час повномасштабної війни;
- Тіна Кароль – за благодійність та меценатство;
- Артем Пивоваров – за альбом "Твої вірші, мої ноти" і популяризацію української поетичної спадщини в роки війни;
- Фонд співачки KAMALIYA – за створення нових благодійних організацій за межами України.
Надзвичайно зворушена цією нагородою. Для мене вона дуже особиста. Благодійною діяльністю я займаюся вже 9 років. З мрією та надією, що мені вдасться врятувати багато життів, тому що життя важливої людини в моєму серці, я не змогла врятувати. І вся ця діяльність, безумовно, присвячується чоловіку,
– зворушливо прокоментувала Тіна Кароль.
Співачка додала, що присвячує цю нагороду YUNA всім волонтерам і благодійним фондам, адже "тільки пліч-о-пліч ми сила".
До речі, на церемонії нагородження YUNA 2023 виступили багато виконавців – Євген Хмара, "Без Обмежень", TVORCHI, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, Yurcash, KOLA, KAMALIYA, Марта Адамчук та інші.
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов
12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов