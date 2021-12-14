YUNA-2022: став відомий список номінантів музичної премії
Джерело:ТСН
Оргкомітет YUNA-2022 оголосив номінантів Національної музичної премії. Нагороди можуть отримати Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Alyona Alyona, Монатік, Артем Пивоваров, гурти "Бумбокс", "Океан Ельзи", KALUSH та багато інших.
14 грудня у прямому ефірі було оголошено список номінантів Національної музичної премії YUNA. Оргкомітет визначив 16 номінацій, у яких українські музиканти отримають нагороди.
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Журі премії під час 1 туру голосування визначили претендентів на нагороду. До складу експертів цьогоріч увійшло 75 представників музичної індустрії.Важливо зазначити, що на нагороду YUNA-2022 претендують пісні, відеороботи та інші релізи артистів, які були випущені у період від 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. Натомість перемогти у номінаціях "Найкраща виконавиця". "Найкращий виконавець", "Найкращий попгурт" та "Найкращий рокгурт" можуть лише ті музиканти, які протягом того самого періоду презентували хоча б дві нові пісні.
Список усіх номінантів
Найкращий виконавець
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тіна Кароль
Найкращий попгурт
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
Найкращий рокгурт
- The HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
- Океан Ельзи
- СКАЙ
Найкраща пісня
- SHUM – Go_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – KALUSH
- М'ята – KAZKA
- Рандеву – Артем Пивоваров
Найкраща пісня іншою мовою
- Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
- Falling – TVORCHI
- gorit – DOROFEEVA
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Красное вино – NK
Найкращий альбом
- Hotin – KALUSH
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна – The HARDKISS
- Красное вино – NK
Найкращий відеокліп
- Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
- SHUM – Go_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Рандеву – Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація
- Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
- Любила – Саша Чемеров та Бумбокс
- Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное
- Поруч – KAZKA та Alekseev
- Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev
Відкриття року
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
Найкраще концертне шоу
- DOROFEEVA – Dofamin
- MAX BARSKIH – Bestseller
- MONATIK – Made With Love and Rhythm
- TVORCHI – ROAD
- Артем Пивоваров – Стихійна акустика
Найкращий електронний хіт
- Crush – TVORCHI
- Falling – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Go_A
- Віч-на-віч – TVORCHI
Найкращий хіп-хоп хіт
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH та Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH та Христина Соловій
Найкращий естрадний хіт
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник та Еліна Іващенко
- Зимова казка – DZIDZIO
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов
- Не стримуй погляд – Ірина Білик
Інший формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Agregat
Найкраща пісня до фільму
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов ("Скажене весілля 3")
- По-ла-ла – Dakh Daughters та София Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")
- Той день – Злата Огневіч ("Пульс")
- Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")