YUNA-2022: переможці музичної премії

У неділю, 17липня, відбулася онлайн-церемонія вручення музичної премії YUNA. Імена переможців у номінаціях дізнавайтеся далі.

Через війну захід відбувся в онлайн-форматі. Ведучим став Володимир Остапчук, а імена лауреатів озвучував генпродюсер та співзасновник премії Павло Шилько. Конверти з іменами переможців презентував представник компанії Deloitte Ukraine – гаранта прозорості голосування журі премії та незмінного партнера YUNA.

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За нагороди у престижній музичній премії артисти змагалися у 17 номінаціях. Імена переможців дізнавайтеся далі.

Переможці YUNA-2022

"Найкращий виконавець" – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров "Найкраща виконавиця" – NK

– NK "Найкраща пісня" – Wellboy – "Гуси"

– Wellboy – "Гуси" "Найкращий альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"

– The HARDKISS – "Жива і не залізна" "Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA

– KALUSH та KAZKA "Найкращий рок-гурт" – The HARDKISS

– The HARDKISS "Відкриття року" – Wellboy

– Wellboy "Найкраща пісня іншою мовою" – TVORCHI – Falling

– TVORCHI – Falling "Найкращий відеокліп" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)

– MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо) "Найкращий дует/колаборація" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"

– Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила" "Найкраще концертне шоу" – MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD

– MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD "Найкращий електронний хіт" – Go_A – SHUM

– Go_A – SHUM "Найкращий хіп-хоп хіт" – KALUSH – "Зорі"

– KALUSH – "Зорі" "Найкращий естрадний хіт" – Ірина Білик – "Не стримуй погляд"

– Ірина Білик – "Не стримуй погляд" "Інший формат" – DAKOOKA

– DAKOOKA "Найкраща пісня до фільму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")

– Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3") "Найкращий менеджмент артиста" – Ірина Монатік (Monatik Corporation)

– Ірина Монатік (Monatik Corporation) Спецноменація "Музична харизматична пара" – Юлія Саніна і Валерія Бебко (The HARDKISS).

Цього року організаційний комітет премії разом з переможцями реалізує благодійний проєкт. Всі статуетки продадуть на аукціонах, а вторговані кошти витратять на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском. Зараз ці апарати необхідні на фронті, адже з ними військові хірурги зможуть рятувати життя наших захисників.

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