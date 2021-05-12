YUNA-2021: переможці музичної премії

Довгоочікувана премія YUNA-2021 відбулась 12 травня у столичному Палаці "Україна". Українські зірки отримали свої нагороди та виступили на сцені з ефектними номерами. Детальніше про гучний захід читайте далі.
Музична премія YUNA у 2021 році вже двічі переносилась: спочатку її запланували на 30 і 31 березня, але через сплеск коронавірусу в Україні її перенесли на 20 квітня. Згодом і цю дату перенесли, оскільки у Києві тривав посилений карантин.
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Але премія YUNA-2021 все ж відбулась 12 травня! Окрім нагородження зірок, публіку розважали хедлайнери заходу: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash. Подія відбулась в офлайн-форматі з дотриманням карантинних норм та правил.
Переможці YUNA-2021
Найкраща пісня іншою мовою:
Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка
Найкращий електронний хіт:
Bonfire – TVORCHI
Новина доповнюється...