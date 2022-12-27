Я була обмацана зі всіх боків, – Юля "Медуза" присоромила "Холостяка" за фотосесію в білизні

У 9 випуску "Холостяка" показали побачення Алекса з Юлею "Медузою" – відверту неонову фотосесію в білизні. Дівчина розкрила всю правду про зйомки та дорікнула герою, який мацав її і кидав "звабливі фразочки".

Минулий 9 випуск "Холостяка" був тижнем самоуправління і дівчата нібито самі обирали тему побачення з Алексом Топольським. Однак вишивальниця Юлія, яку називають "Медузою", розкрила всю правду про проєкт і розпусного героя.

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Юля "Медуза" розповіла, як "Холостяк" обмацував її в білизні

З запропонованих Алексом побачень Юля хотіла обрати кераміку, адже це дотики та благородна тактильність, але редактори зробили по-своєму – відправили її на неонову фотосесію в самій білизні.

Саме неонова фотосесія була підготовлена для нас, бо чиє ж ще молоде та підтягнуте, раніше приховане тіло стане кращим полотном для боді-арту в кадрі СТБ. І хіба цікава кераміка, особливо, якщо це вже було в інших сезонах,

– з насмішкою написала дівчина.

Юля каже, що її показали "неймовірною душнілою" і викривили романтичну історію з Алексом, адже з побачення здається, що саме вона була ініціаторкою поцілунків та близькості. Насправді ж їхній перший поцілунок був у Дубаї, і до нього учасницю підштовхнула психологиня. Уже в Києві, за кілька тижнів, "Холостяк", за її словами, дозволяв собі зайве. Це при тому, що в кімнаті було понад 7 людей з команди.

Тактильність на цьому побаченні зашкалювала, бо обмацана я була зі всіх боків, звісно цього теж не показали глядачам, а тільки моє обурення, яке кожної хвилини росло… Мої слова "Алексе, давай вже зробимо ці фото і підемо" були реакцією на чергову надтактильність та звабливі фразочки на мою адресу,

– пояснила Юлія.

Ба більше, дівчина розкритикувала Алекса Топольського за гримасу на її обличчі – сині вуса, третє око, що виглядало як знущання. "Якщо в цьому легкість та гумор, то рівень інтелекту вражає", – прокоментувала Юлія.

Нагадаємо, Вікторія Варлей, яка вибула в 9 випуску, теж лютувала через монтаж. Вона просила "звільнити тих ідіотів", які монтують "Холостяк", адже насправді вона була третьою дівчиною, що покинула проєкт за своїм бажанням. Одразу після Лізи та Аліни Єршової. Однак в ефір це дали по-іншому.