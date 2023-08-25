Їхня єдина розвага, – блогерка Верба різко відповіла Тимошенку та Притулі щодо донатів на ЗСУ

Стендапер Антон Тимошенко та Сергій Притула нещодавно обговорювали блогерку Юлю Вербу, яка не постить збори. Вона відповіла, що має іншу позицію щодо допомоги військовим.

Блогерка записала інстаграм-сторіз, де відповіла Тимошенку й Притулі та розповіла, як саме вона допомагає Збройним Силам. Юля Верба вважає, що збори у сторіз не доводять, що ти партріот.

Дивіться також Жити в них не планує: блогер Волошин зізнався, скільки квартир вже купив і яка їхня вартість

Як Верба допомагає ЗСУ

Блогерка поділилась, що допомагає армії "тихенько" – надсилає кошти військовим, але не розповідає про це публічно, щоб похвалитися.

Моя совість повністю чиста. Якщо я не показую, що доначу, не пишу, яка я молодець, погладьте мене по голівці, це не означає, що я не допомагаю… Я не вважаю, що треба хвалитися, що ти допомагаєш армії. Це має бути буденна справа. Я маю можливість донатити і це роблю, просто не кричу на весь світ і цим не хвалюся.

"Моя громадська позиція – робити тихенько. І тільки близькі знають, що коли я їду в Монако – сотні тисяч летять на офіційні збори. Тема закрита раз і назавжди. Хочете хейтити – будь ласка. Дякую, що залишаєте мене по переглядах топ-1 в Україні".

Юля Верба звинуватила Тимошенка й Притулу у тому, начебто вони намагаються підняти перегляди на її імені. Вона додала, що більше не хоче донатити у Фонд Сергія Притули.

Є просто кілька... яким потрібно покудкудакати. Якщо це їхня єдина розвага в житті, будь ласка, мені це гірше не робить.

Юлія Верба про те, як допомагає армії: відео

Що сказав Тимошенко про Юлю Вербу

У подкасті з Сергієм Притулою стендап-комік Антон Тимошенко висловився про те, що Юлія Верба – блогерка, яка показує тільки своє життя у час великої війни. Через це він не може не сердитися на таку позицію.

"Я не хочу злитися на Юлю Вербу, тому що це моя проблема, що я зайшов на її сторінку. Я сидів уночі на її інстаграм-сторінці й думаю, я маю якось до цього дійти, що я до неї ставлюся нормально, а не зневажаю. Бо так я стану кращою людиною, що я зміг побачити в людині щось хороше. Я не зміг".

Нагадаємо, блогерку розкритикували в мережі минулого місяця, коли вона придбала нове авто за 10 мільйонів гривень. Багато хто дорікнув їй за те, що вона хизується життям, поки волонтери збирають кошти на автівки для військових. Юля Верба назвала цей хейт "тупим" і порадила відписатись від неї.