"Нагадує хату Пшонки": блогерку Юлію Вербу захейтили за помпезний ремонт у новій квартирі – фото
Джерело:Юлія Верба
Популярна блогерка Юлія Верба показала підписникам свою нову квартиру в Івано-Франківську. Проте помпезний ремонт не вразив шанувальників. У мережі її захейтили та назвали це "пшонка стайлом".
Верба показала нову квартиру
Днями Юлія Верба відсвяткувала новосілля, тож вирішила показати нову квартиру в Instagram. Раніше блогерка приголомшила сумою, скільки заробляє в місяць.
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Верба вже закінчила ремонт у своїй квартирі в Івано-Франківську. "Моя квартира готова. Приймаю вітання! Це моє третє готове житло в 20 років", – написала Юлія.
Блогерка опублікувала фото, на яких показала розкішний і багатий інтер'єр своєї квартири — панорамні вікна, меблі у вінтажному стилі, великі красиві люстри, мармурова підлога і величезна гардеробна.
Як виглядає нова квартира Юлії Верби: фото з її інстаграму
Підписники не оцінили квартиру блогерки
Проте українці були шоковані дизайном квартири. У коментарях Юлі Вербі пишуть, що це більше нагадує "пшонку-стайл":
- "Фу. Як може подобатися такий стиль".
- "Пшонка-стайл".
- "Не вистачає золотих батонів".
- "Здалося, що квартира Пшонки".
- "Нагадує хату Януковича".
- "Це точно квартира 20 річної сучасної дівчини? Чи 20 річної несучасної… ну або жіночки 55+ років".
- "Блін це, звісно, добре, але якийсь бабський стиль… Я чогось уявляла квартиру більш живою, молодіжною".
- "Це звісно класно, але краще ці гроші витратити на утримання військових та не транслювати так ефектно… хтось залишився без будинка, тата, сина, чоловіка".
- "Дизайн, звісно, на любітєля".
- "Диван і крісла пшонка-стайл, все решта гарно".
Раніше блогер з Івано-Франківська Діма Варварук, який має близько мільйона підписників в інстаграмі, зізнався, скільки заробляє в місяць. Також він розповів, що з дружиною купив будинок за 300 тисяч доларів, квартиру – за 100 тисяч доларів, а також машина – за 60 – 70 тисяч доларів.