"Нагадує хату Пшонки": блогерку Юлію Вербу захейтили за помпезний ремонт у новій квартирі – фото

Популярна блогерка Юлія Верба показала підписникам свою нову квартиру в Івано-Франківську. Проте помпезний ремонт не вразив шанувальників. У мережі її захейтили та назвали це "пшонка стайлом".

Верба показала нову квартиру

Днями Юлія Верба відсвяткувала новосілля, тож вирішила показати нову квартиру в Instagram. Раніше блогерка приголомшила сумою, скільки заробляє в місяць.

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Верба вже закінчила ремонт у своїй квартирі в Івано-Франківську. "Моя квартира готова. Приймаю вітання! Це моє третє готове житло в 20 років", – написала Юлія.

Блогерка опублікувала фото, на яких показала розкішний і багатий інтер'єр своєї квартири — панорамні вікна, меблі у вінтажному стилі, великі красиві люстри, мармурова підлога і величезна гардеробна.

Як виглядає нова квартира Юлії Верби: фото з її інстаграму

Підписники не оцінили квартиру блогерки

Проте українці були шоковані дизайном квартири. У коментарях Юлі Вербі пишуть, що це більше нагадує "пшонку-стайл":

"Фу. Як може подобатися такий стиль".

"Пшонка-стайл".

"Не вистачає золотих батонів".

"Здалося, що квартира Пшонки".

"Нагадує хату Януковича".

"Це точно квартира 20 річної сучасної дівчини? Чи 20 річної несучасної… ну або жіночки 55+ років".

"Блін це, звісно, добре, але якийсь бабський стиль… Я чогось уявляла квартиру більш живою, молодіжною".

"Це звісно класно, але краще ці гроші витратити на утримання військових та не транслювати так ефектно… хтось залишився без будинка, тата, сина, чоловіка".

"Дизайн, звісно, на любітєля".

"Диван і крісла пшонка-стайл, все решта гарно".

Раніше блогер з Івано-Франківська Діма Варварук, який має близько мільйона підписників в інстаграмі, зізнався, скільки заробляє в місяць. Також він розповів, що з дружиною купив будинок за 300 тисяч доларів, квартиру – за 100 тисяч доларів, а також машина – за 60 – 70 тисяч доларів.