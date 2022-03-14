Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що очікувала більшої агресії від Росії. Однак не розуміла, які можуть бути масштаби.

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Що робить Юлія Саніна у час війни

Артистка зізналась, що як тільки відбулися перші вибухи, вона зрозуміла, що настала війна. Але вона очікувала, що так довго це продовжуватися не буде.

Я пишаюся нашими ЗСУ, адже вони повністю порушили плани Кремля щодо швидкого вторгнення. Україна показує свою міць та силу. Кожен солдат, лікарі, кожен українець та кожна українка, де б вони не перебували, боремося, як можемо,

– зізналась Юлія Саніна.

"Перший тиждень оптимізму не було зовсім. Було важко говорити. За тиждень паніка пішла. Поряд зі мною син і батьки у Києві – вони надають мені сил та розуміння, що треба боротися. Ми зараз ведемо велику інформаційну війну, але також допомагаємо фінансово. Також записуємо онлайн, концерти для лікарів", – поділилась зірка.

Юлія Саніна звернулась до ЗСУ

Виконавиця подякувала Збройним Силам України, які в час війни стали янголами-охоронцями для кожного українця.

"Вдячні безмежно. Хочеться говорити це у вічі. Я впевнена, що після того, як ми переможемо, будуть і концерти на площах, дивитимемося в очі цим героям. Будь ласка, бережіть себе, бережіть нашу Україну, бережіть нас, наших рідних. Хочеться ще сказати нашим українцям, бережіть одне одного, наша міць у нашій єдності!" – підсумувала артистка.