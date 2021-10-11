Юлія Саніна святкує день народження: фото яскравих образів зірки
Джерело:24 канал
Українська співачка Юлія Саніна святкує день народження. 11 жовтня їй виповнюється 31 рік. Фронтвумен гурту The Hardkiss обожнює яскраві сценічні образи. Тому, коли після тривалого карантину відновилися гастролі, вона виступає в ефектних аутфітах. В яких образах Саніна з'являється на концертах – дивіться далі.
Юлія Саніна показує концерті вбрання в інстаграмі. За її сторінкою стежать 666 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на кожен допис і активно коментують його.
Дивіться також Юлія Саніна показала, як змінювався гурт The Hardkiss за останні 10 років: архівні фото
Концертні образи Юлії Саніної
Кожен образ виконавиці – неповторний. Саніна обирає неординарний одяг, який щоразу довершує зачіскою та макіяжем. Артистка не боїться експериментувати з перуками, які гармонійно поєднує з вбранням.
Підготовкою образів для виступів займається стиліст гурту The Hardkiss. Він готує аутфіти для кожного концерту, а перед гастролями особливо ретельно працює над створенням образів, оскільки вони потрібні різні для усіх концертів.
Якими аутфітами Юлія дивувала останнім часом – дивіться далі у добірці Showbiz 24.
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Концертний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки