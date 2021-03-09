Юлія Саніна продемонструвала розкішний образ у лавандовій сукні: фото

Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилась новим знімком з прихильниками. Вона продемонструвала розкішний образ у сукні лавандового кольору.

Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна оприлюднила нове фото на своїй сторінці в день 8 Березня. Принагідно вона привітала зі святом прихильниць.

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Образ Юлії Саніної

Українська співачка постала перед камерою на червоному тлі й усміхнено дивилась в об'єктив. Вона позувала в оригінальній шовковій сукні лавандового кольору. Фасон вбрання вдало підкреслив тендітну талію зірки.

Юлія Саніна доповнила аутфіт браслетом із камінців, блискучим сріблястим намистом та сережками-підвісками. Також артистка зробила ніжно-бузковий манікюр, що чудово поєднувався з іншими елементами образу.

Довге темне волосся Юлія Саніна розпустила та вклала пишними локонами. Стильний look співачки завершив вишуканий макіяж. Знаменитість підкреслила повіки темно-фіолетовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала помадою в тон.

Зі святом. Дівчата, ви – моє натхнення. Ваші історії в наших піснях. Нехай вони будуть щасливими,

– привітала з 8 Березня Юлія Саніна.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Підписники артистки засипали її компліментами: