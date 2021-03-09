Украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась новым снимком с поклонниками. Она продемонстрировала роскошный образ в платье лавандового цвета.

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина обнародовала новое фото на своей странице в день 8 Марта. Попутно она поздравила с праздником поклонниц.

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Образ Юлии Саниной

Украинская певица предстала перед камерой на красном фоне и улыбаясь смотрела в объектив. Она позировала в оригинальном шелковом платье лавандового цвета. Фасон наряда удачно подчеркнул хрупкую талию звезды.

Юлия Санина дополнила аутфит браслетом из камней, блестящим серебристым ожерельем и серьгами-подвесками. Также артистка сделала нежно-сиреневый маникюр, который прекрасно сочетался с другими элементами образа.

Длинные темные волосы Юлия Санина распустила и уложила пышными локонами. Стильный look певицы завершил изысканный макияж. Знаменитость подчеркнула веки темно-фиолетовыми тенями и стрелками, а губы накрасила помадой в тон.

С праздником. Девушки, вы – мое вдохновение. Ваши истории в наших песнях. Пусть они будут счастливы,

– поздравила с 8 Марта Юлия Санина.



Юлия Санина / Фото с инстаграма Юлии Саниной



Юлия Санина / Фото с инстаграма Юлии Саниной

Подписчики артистки засыпали ее комплиментами: