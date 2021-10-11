Юлія Саніна повернулася на "Танці з зірками": фото у чорно-сірому комбінезоні

Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна повернулася на проєкт "Танці з зірками", де минулого року зайняла 2 місце. У новому сезоні артистка посіла місце серед суддів.

Для ефектної появи у четвертому прямому ефірі шоу Юлія обрала відповідне вбрання. Вона позувала на камеру за лаштунками "Танців" і оприлюднила знімок на особистій сторінці в інстаграмі.

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Новий образ Юлії Саніної

Улюблениця глядачів зачарувала красивим образом, який обрала для важливої ролі судді на "Танцях з зірками". За лаштунками проєкту Юлія позувала у світлі софітів. Вона постала перед камерою у чорному обтислому комбінезоні з довгими об'ємними рукавами, що мали сіро-чорний плямистий принт. Жіночності та витонченості її аутфіту додавало спокусливе декольте.

Такий look вона доповнила підвісками та сережками-кільцями. Візажисти попрацювали над макіяжем Саніної, підкресливши очі коричневими тінями, а губи – малиновою помадою. Волосся її зібрали у два пучки зверху.



Юлія Саніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки

За акаунтом Юлії стежать 666 тисяч користувачів мережі. Вони не залишають без уваги жодну її публікацію. Цього разу також засипали дівчину компліментами.