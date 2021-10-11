Для эффектного появления в четвертом прямом эфире шоу Юлия выбрала соответствующий наряд. Она позировала на камеру за кулисами "Танцев" и обнародовала снимок на личной странице в инстаграме.
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Новый образ Юлии Саниной
Любимица зрителей очаровала красивым образом, который выбрала для важной роли судьи на "Танцах со звездами". За кулисами проекта Юлия позировала в свете софитов. Она предстала перед камерой в черном обтягивающем комбинезоне с длинными объемными рукавами в серо-черный пятнистый принт. Женственность и утонченность ее аутфиту добавляло соблазнительное декольте.
Такой look она дополнила подвесками и серьгами-кольцами. Визажисты поработали над макияжем Саниной, подчеркнув глаза коричневыми тенями, а губы – малиновой помадой. Волосы ее собрали в два пучка сверху.
Юлия Санина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы
За аккаунтом Юлии следят 666 тысяч пользователей сети. Они не оставляют без внимания ни одну ее публикацию. На этот раз также засыпали девушку комплиментами.
- "Какая красивая!"
- "Королева!"
- "Крутой образ!"
- "Красавица!"
- "Юля, ты очень хорошо выглядишь!"