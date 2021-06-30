Юлія Саніна показала концертний образ у дизайнерському костюмі й топі за 14 тисяч гривень
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Днями рок-гурт The Hardkiss дав концерт в Одесі. Для появи на сцені Юлія Саніна обрала яскравий образ. Зірка поєднала жовтий костюм з червоним топом за 14 тисяч гривень, а стилісти зробили їй "космічний" мейк і зачіску.
Рок-діві Юлії Саніній вдається щоразу вражати публіку фантастичними концертними образами. Її вбрання кардинально різні – то ніжні й жіночні, то зухвалі й епатажні. Для зустрічі з фанами в Одесі лідерка The Hardkiss зробила ставку на яскраві літні кольори.
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Концертний образ Юлії Саніної
На сцену знаменитість вийшла в дизайнерському костюмі – широких штанах насиченого жовтого кольору та подовженому піджаку з сірою вставкою на плечах і рукавах. Українському бренду Darja Donezz вдалось оригінально поєднати класику з сучасними трендами.
Під оверсайз-піджак Юлія Саніна одягла вкорочений червоний топ зі сміливими вирізами в зоні декольте. Так, перед глядачами зірка блиснула стрункою талією. До слова, look артистки не з дешевих. Сам лише топ від Валерії Ковальської коштує 430 євро – майже 14 тисяч гривень.
"Який же соковитий вийшов look для Одеси", – захоплено написала Юлія Саніна.
Образ Юлії Саніної на концерті в Одесі / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss
Концертний аутфіт лідерка The Hardkiss довершила масивними золотими прикрасами – сережками-кільцями та ланцюжком. Стилісти зробили зірці "космічний" макіяж з салатовими тінями, червоною помадою та зухвалу зачіску, зібравши волосся в ріжки.
Образ Юлії Саніної на концерті в Одесі / Фото з інстаграму стиліста The Hardkiss