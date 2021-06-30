Рок-диве Юлии Саниной удается каждый раз поражать публику фантастическими концертными образами. Ее наряды кардинально разные – то нежные и женственные, то дерзкие и эпатажные. Для встречи с фанами в Одессе лидер The Hardkiss сделала ставку на яркие летние цвета.

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Концертный образ Юлии Саниной

На сцену знаменитость вышла в дизайнерском костюме – широких брюках насыщенного желтого цвета и удлиненном пиджаке с серой вставкой на плечах и рукавах. Украинскому бренду Darja Donezz удалось оригинально соединить классику с современными трендами.

Под оверсайз-пиджак Юлия Санина надела укороченный красный топ со смелыми вырезами в зоне декольте. Перед зрителями звезда сверкнула стройной талией. К слову, look артистки не из дешевых. Сам только топ от Валерии Ковальской стоит 430 евро – почти 14 тысяч гривен.

"Какой же сочный вышел look для Одессы", – восторженно написала Юлия Санина.



Образ Юлии Саниной на концерте в Одессе / Фото с инстаграма лидера The Hardkiss

Концертный аутфит лидер The Hardkiss довершила массивными золотыми украшениями – серьгами-кольцами и цепочкой. Стилисты сделали звезде "космический" макияж с салатными тенями, красной помадой и дерзкую прическу, собрав волосы в рожки.

Образ Юлии Саниной на концерте в Одессе / Фото с инстаграма стилиста The Hardkiss