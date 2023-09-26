"Видно, що усмішка татова": Юлія Саніна розчулила мережу рідкісними фото з батьками

Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала фото з батьками. Рідкісні світлини зворушили користувачів мережі.

Виконавиця та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна на особистій сторінці поділилась новими світлинами. Вона потішила фанів кадрами з рідкісної фотосесії.

Цікаво Артистка оркестру ЗСУ підкорила суддів "Голосу" виконанням пісні Руслани: потужне відео

Юлія Саніна показала фото з батьками

Юлія Саніна знялась у фотосесії разом зі своїми батьками. Вони позували серед поля, сівши на траву. Кожен підібрав для знімань атмосферний образ. Виконавиця обрала довгу бежеву сукню, її батько – білу сорочку та карамельні штани. Мама співачки позувала у пудровій кофтинці та штанах.

Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам'ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання,

– поділилась виконавиця.

Зірка передала слова фотографа – він розповів артистці, що під час повномасштабного вторгнення люди стали частіше фотографуватися. Вони хочуть більше світлих, романтичних, сімейних знімків.

"Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запам'ятати на все життя", – зауважила Саніна.

Юлія Саніна з батьками / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Також вона показала фото самих батьків, які ніжно дивилися один на одного у лісі.



Батьки Юлії Саніної / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Сімейні світлини за участю виконавиці розчулили мережу. Шанувальники діляться своїми враженнями від фото та порівнюють батька Юлії з голлівудським актором.

"Які ви красиві", – написала Джамала.

"Які гарні батьки! І ти", – зробила комплімент KOLA.

"Ваш тато голлівудський актор?";

"У Вас дуже вродливі батьки";

"Одразу видно, що усмішка татова";

"Синок ваш на бабусю схожий, а ви на тата дуже";

"Такі гарні ви! А фото батьків просто неймовірне, наче з фільму".