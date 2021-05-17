Юлія Саніна поділилася рідкісним селфі з Тіною Кароль: фото

17 травня 2021 , 09:43
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Джерело:

інстаграм Юлії Саніної

Зірковий дует Тіни Кароль та Юлії Саніної потішив прихильників новою світлиною. Артистки зробили спільне фото зі статуеткою Yuna, яку разом отримали цього року.

Тіна Кароль та Юлія Саніна є одними з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вони рідко разом постають перед камерами, проте інколи роблять винятки та діляться яскравими кадрами. 

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Фото Юлії Саніної та Тіни Кароль

Відомо, що Тіна Кароль не змогла особисто отримати статуетку, бо в день церемонії Yuna була за кордоном. Вона разом із Юлією Саніної перемогла у номінації "Найкраща колаборація" за пісню "Вільна".

Після повернення в Україну Тіна зробила селфі з Юлією. Артистки позували зі здивованими виразами облич. У руці Кароль тримала знамениту статуетку. 


Юлія Саніна та Тіна Кароль зі статуеткою Yuna / Фото з інстаграму Юлії Саніної 

У коментарях прихильники знаменитостей засипали їх привітаннями та компліментами. Також вони нетерпляче очікують на ще одну спільну пісню співачок. 

  • "Такі щасливі! Чекаємо другий дует!"
  • "Киці, чекаємо другий дует!"
  • "Богині!"
  • "Дякуємо, що дует відбувся!"
  • "Занадто солодкі!"
Автор: Христина Кобак