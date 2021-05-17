Юлія Саніна поділилася рідкісним селфі з Тіною Кароль: фото

Зірковий дует Тіни Кароль та Юлії Саніної потішив прихильників новою світлиною. Артистки зробили спільне фото зі статуеткою Yuna, яку разом отримали цього року.

Тіна Кароль та Юлія Саніна є одними з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вони рідко разом постають перед камерами, проте інколи роблять винятки та діляться яскравими кадрами.

Дивіться також Тіна Кароль полетіла з сином до океану та оригінально подякувала премії YUNA-2021: відео

Фото Юлії Саніної та Тіни Кароль

Відомо, що Тіна Кароль не змогла особисто отримати статуетку, бо в день церемонії Yuna була за кордоном. Вона разом із Юлією Саніної перемогла у номінації "Найкраща колаборація" за пісню "Вільна".

Після повернення в Україну Тіна зробила селфі з Юлією. Артистки позували зі здивованими виразами облич. У руці Кароль тримала знамениту статуетку.



Юлія Саніна та Тіна Кароль зі статуеткою Yuna / Фото з інстаграму Юлії Саніної

У коментарях прихильники знаменитостей засипали їх привітаннями та компліментами. Також вони нетерпляче очікують на ще одну спільну пісню співачок.