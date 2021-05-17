Юлія Саніна поділилася рідкісним селфі з Тіною Кароль: фото

Зірковий дует Тіни Кароль та Юлії Саніної потішив прихильників новою світлиною. Артистки зробили спільне фото зі статуеткою Yuna, яку разом отримали цього року.
Тіна Кароль та Юлія Саніна є одними з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вони рідко разом постають перед камерами, проте інколи роблять винятки та діляться яскравими кадрами.
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Фото Юлії Саніної та Тіни Кароль
Відомо, що Тіна Кароль не змогла особисто отримати статуетку, бо в день церемонії Yuna була за кордоном. Вона разом із Юлією Саніної перемогла у номінації "Найкраща колаборація" за пісню "Вільна".
Після повернення в Україну Тіна зробила селфі з Юлією. Артистки позували зі здивованими виразами облич. У руці Кароль тримала знамениту статуетку.
Юлія Саніна та Тіна Кароль зі статуеткою Yuna / Фото з інстаграму Юлії Саніної
У коментарях прихильники знаменитостей засипали їх привітаннями та компліментами. Також вони нетерпляче очікують на ще одну спільну пісню співачок.
- "Такі щасливі! Чекаємо другий дует!"
- "Киці, чекаємо другий дует!"
- "Богині!"
- "Дякуємо, що дует відбувся!"
- "Занадто солодкі!"