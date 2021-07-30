Юлія Саніна з чоловіком та сином знялись у неймовірній сімейній фотосесії

Українська співачка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss взяла участь у проникливій фотосесії, де позувала разом з чоловіком Валерієм, сином Данилом і маленьким цуценям. Зйомка відбулась у полі, ймовірно, на світанку.

Сімейну фотосесію сім'я Юлії Саніної та їхній фотограф Владлен Лисенко опублікували у Міжнародний день дружби, з чим і привітала своїх шанувальників артистка. Знімки миттєво завоювали любов та захоплення у мережі, а зіркові колеги, такі як Маша Єфросиніна, Валентина Хамайко та інші поділились приємними коментарями.

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"Наша ніжність", – лаконічно підписала фото Юлія Саніна.

На знімках сім'я одягнена у стильний family look в пастельних тонах. Найбільшого настрою фотографіям додав син Данило та миловидне цуценя, яке хлопчик не випускав з рук.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

"Це нереально красиво!!!", – Маша Єфросиніна;

"Як же це чуттєво… До мурах по тілу", – Валентина Хамайко;

"Фотограф – неймовірно талановитий. Ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту";

"Які гарні і чуттєві фото";

"Яка красива фотосесія. Данилу так красиво з такою стрижкою, і цей костюмчик!";

"Ваууу, як мило";

"Шалено красиво і ніжно";

"Так красиво і ніжно".

Що відомо про сім'ю Юлії Саніної?

Пара Юлії та Валерія познайомилась у 2009 році, коли співачка працювала тоді ще журналістом і брала інтерв'ю в молодого виконавця.

Через 2 роки стосунків вони одружились. У 2015 році у них народився син Данило.

Раніше Саніна зізнавалась, що через рік після народження первістка у них з чоловіком були складні стосунки – усе було навіть на межі розлучення. Але подружжю вдалось налагодити взаємини і стати ще міцнішою сім'єю.