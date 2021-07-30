Трогательную фотосессию семья Юлии Саниной и их фотограф Владлен Лысенко опубликовали в Международный день дружбы, с чем и поздравила своих поклонников артистка. Снимки мгновенно завоевали любовь и восхищение в сети, а звездные коллеги, такие как Маша Ефросинина, Валентина Хамайко и другие поделились приятными комментариями.

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"Наша нежность", – лаконично подписала фото Юлия Санина.

На снимках семья одета в стильный family look в пастельных тонах. Больше всего настроения фотографиям добавил сын Даниил и миловидный щенок, которого мальчик не выпускал из рук.

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Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

"Это нереально красиво!!!", – Маша Ефросинина;

"Как же это чувственно... До мурашек по телу", – Валентина Хамайко;

"Фотограф – невероятно талантлив. Ваша любовь и нежность выходят за пределы Вселенной";

"Какие красивые и чувственные фото";

"Какая красивая фотосессия. Даниилу так красиво с такой стрижкой, и этот костюмчик!";

"Ваууу, как мило";

"Безумно красиво и нежно";

"Так красиво и нежно".

Что известно о семье Юлии Саниной?

Пара Юлии и Валерия познакомилась в 2009 году, когда певица работала тогда еще журналистом и брала интервью у молодого исполнителя.

Через 2 года отношений они поженились. В 2015 году у них родился сын Даниил.

Ранее Санина признавалась, что через год после рождения первенца у них с мужем были сложные отношения – все было даже на грани развода. Но супругам удалось наладить отношения и стать еще более крепкой семьей.