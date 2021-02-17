Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія дала відверте інтерв'ю для російського журналу Harper's Bazaar. Вона взяла участь у елегантній фотосесії та поділилась думками про свого ув'язненого чоловіка.

Громадська діячка дала інтерв'ю ще 10 січня – до позбавлення волі Олексія Навального на 3,5 року в колонії загального режиму. Тоді пара перебувала у Німеччині. Для фотосесії у Harper's Bazaar Юлія позувала ще у грудні.

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Юлія Навальна знялась для Harper's Bazaar

Повністю текст інтерв'ю повинен з'явитись лише у березні, проте в мережі вже з'явились уривки з нього на тлі новин про ув'язнення Навального. У розмові з журналістами Юлія ділилась думками про кохання, сім'ю та плани на майбутнє. Вона поділилась, що вважає дії свого чоловіка абсолютно правильними, а робити із себе жертву у цій ситуації вона не хоче.

Буває трохи страшно, після серпня – частіше (20 серпня отруїли Навального, – Showbiz 24). Але він не відступає, і я не буду. Його хочуть зупинити не дуже хороші люди, а це означає, що не можна їм це дозволити. Неправильно це. І я захоплююся ним не тому, що він мій чоловік, а тому, що я його прихильник і людина, яка краще за всіх знає, чого коштували йому всі ці роки,

– наголосила Юлія Навальна.

На момент запису інтерв'ю Юлія зізналась, що вбачає своє завдання у тому, "щоб, не дивлячись ні на що, у нас в родині нічого не змінилося: діти були дітьми, а дім – домом. Та й не хочу я нічого продумувати – зараз скажу те, а потім це. Хочу бути собою".



Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar



Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar



Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar

Ув'язнення Навального: основне