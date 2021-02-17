Знаю, чого коштували йому всі ці роки, – Юлія Навальна про чоловіка Олексія у новому інтерв'ю
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія дала відверте інтерв'ю для російського журналу Harper's Bazaar. Вона взяла участь у елегантній фотосесії та поділилась думками про свого ув'язненого чоловіка.
Джерело:"Новое Время"
Громадська діячка дала інтерв'ю ще 10 січня – до позбавлення волі Олексія Навального на 3,5 року в колонії загального режиму. Тоді пара перебувала у Німеччині. Для фотосесії у Harper's Bazaar Юлія позувала ще у грудні.
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Юлія Навальна знялась для Harper's Bazaar
Повністю текст інтерв'ю повинен з'явитись лише у березні, проте в мережі вже з'явились уривки з нього на тлі новин про ув'язнення Навального. У розмові з журналістами Юлія ділилась думками про кохання, сім'ю та плани на майбутнє. Вона поділилась, що вважає дії свого чоловіка абсолютно правильними, а робити із себе жертву у цій ситуації вона не хоче.
Буває трохи страшно, після серпня – частіше (20 серпня отруїли Навального, – Showbiz 24). Але він не відступає, і я не буду. Його хочуть зупинити не дуже хороші люди, а це означає, що не можна їм це дозволити. Неправильно це. І я захоплююся ним не тому, що він мій чоловік, а тому, що я його прихильник і людина, яка краще за всіх знає, чого коштували йому всі ці роки,
– наголосила Юлія Навальна.
На момент запису інтерв'ю Юлія зізналась, що вбачає своє завдання у тому, "щоб, не дивлячись ні на що, у нас в родині нічого не змінилося: діти були дітьми, а дім – домом. Та й не хочу я нічого продумувати – зараз скажу те, а потім це. Хочу бути собою".
Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Юлія Навальна для російського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Ув'язнення Навального: основне
- Російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".
- Після затримання Навального в Росії спалахнули масові протести.
- Політика засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуває покарання у колонії загального режиму.
- За інформацією німецьких ЗМІ, Юлія Навальна прилетіла у Німеччину 10 лютого.
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