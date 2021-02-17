Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия дала откровенное интервью для российского журнала Harper's Bazaar. Она приняла участие в элегантной фотосессии и поделилась мыслями о своем заключенном муже.

Общественный деятель дала интервью еще 10 января - до лишения свободы Алексея Навального на 3,5 года в колонии общего режима. Тогда пара находилась в Германии. Для фотосессии в Harper's Bazaar Юлия позировала еще в декабре.

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Юлия Навальная снялась для Harper's Bazaar

Полностью текст интервью должен появиться только в марте, однако в сети уже появились отрывки из него на фоне новостей о заключении Навального. В разговоре с журналистами Юлия делилась мыслями о любви, семье и планах на будущее. Она поделилась, что считает действия своего мужа абсолютно правильными, а делать из себя жертву в этой ситуации она не хочет.

Бывает немного страшно, после августа - чаще (20 августа отравили Навального, - Showbiz 24). Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а это значит, что нельзя им это позволить. Неправильно это. И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы,

- отметила Юлия Навальная.

На момент записи интервью Юлия призналась, что видит свою задачу в том, "чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом - домом. Да и не хочу я ничего продумывать - сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой".



Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar



Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar



Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar

Заключение Навального: основное