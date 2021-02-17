Знаю, чего стоили ему все эти годы, – Юлия Навальная о муже Алексее в интервью для глянца
Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия дала откровенное интервью для российского журнала Harper's Bazaar. Она приняла участие в элегантной фотосессии и поделилась мыслями о своем заключенном муже.
Источник:"Новое Время"
Общественный деятель дала интервью еще 10 января - до лишения свободы Алексея Навального на 3,5 года в колонии общего режима. Тогда пара находилась в Германии. Для фотосессии в Harper's Bazaar Юлия позировала еще в декабре.
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Юлия Навальная снялась для Harper's Bazaar
Полностью текст интервью должен появиться только в марте, однако в сети уже появились отрывки из него на фоне новостей о заключении Навального. В разговоре с журналистами Юлия делилась мыслями о любви, семье и планах на будущее. Она поделилась, что считает действия своего мужа абсолютно правильными, а делать из себя жертву в этой ситуации она не хочет.
Бывает немного страшно, после августа - чаще (20 августа отравили Навального, - Showbiz 24). Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а это значит, что нельзя им это позволить. Неправильно это. И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы,
- отметила Юлия Навальная.
На момент записи интервью Юлия призналась, что видит свою задачу в том, "чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом - домом. Да и не хочу я ничего продумывать - сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой".
Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Юлия Навальная для российского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar
Заключение Навального: основное
- Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января 2021 года задержали по возвращении из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
- После задержания Навального в России вспыхнули массовые протесты.
- Политика приговорили к 3,5 годам заключения. Он отбывает наказание в колонии общего режима.
- По информации немецких СМИ, Юлия Навальная прилетела в Германию 10 февраля.
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