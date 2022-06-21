Йшла через трупи, – Монатік про колегу з Маріуполя, яка врятувала двох дітей, тікаючи з міста

Український мультиартист Монатік розповів, що одна з його колег на початок війни опинилась в Маріуполі. Він поділився її історією порятунку, яка вразила й шокувала його.

Український мультиартист Монатік з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном, де дає благодійні концерти. Але вторгнення не могло не торкнутись його близьких і друзів, зокрема, однієї з колег.

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Монатік про колегу з Маріуполя

Артист розповів про співробітницю Олену, яка перебувала в Маріуполі – місті, яке нещадно обстрілювали щодня. Монатік з дружиною намагався бути з нею на зв'язку весь час.

Ми дуже сильно переживали, допомагали їй усіма силами вибратися на сторону України. В неї зник зв'язок на 8 днів, ми вже не знали, що нам думати. Думаю, багато людей, в ких є знайомі, друзі в Маріуполі, проходили цей момент, коли ти не там і люди зникають. Ти просто малюєш собі абсолютно різні ситуації,

– поділився співак.

Монатік зустрівся з нею у Варшаві, куди змогла виїхати жінка. Її розповіді про життя в Маріуполі не вкладались у голові: "Потім вона вийшла на зв'язок і сказала, що проходить коридор, врешті-решт. Вдалося виїхати. У нас починався тур "Доброго вечора, ми з України", я був у Варшаві і її зустрів там. Ті історії, які вона розповідала, що проходила і бачила на свої очі, це просто не вкладається в голові".

Як колега Монатіка врятувала двох дітей

Монатік розповів, що його колега не могла розпізнати, де її будинок, настільки росіяни розбомбили Маріуполь. Тікаючи з міста, жінка підібрала двох незнайомих дітей.

Як вона йшла через трупи людей, з нею була жінка з дитиною, яка щойно втратила чоловіка, батька дитини. Казала, що поки йшли до машини, побачили дитину, яка плакала біля мертвої мами, вона її, не вагаючись, забрала з собою, далі побачила ще дитину, яка просто стояла посеред вулиці, так само забрала,

– поділився артист.

"Вона їх повезла у Варшаву і зараз виховує. Плюс свою дитину і ще двоє дітей, яких врятувала. Це мене вражає, коли люди навіть не задумуються, що буде далі, а просто розуміють, що зараз є такий момент, я людина, мушу допомогти, це дуже сильно".

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