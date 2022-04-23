Йому треба бути біля "кормушки", – Данилко пояснив, чому Басков так хвалить Путіна за війну

На піку популярності Сердючки Андрій Данилко часто літав на корпоративи на Росію. Він особисто знайомий з Басковим, який підтримує війну в Україні. Так, шоумен запевняє, що співак робить це через гроші.

Блазень Путіна Микола Басков з 2014 року хвалить вождя за окупаційну політику. Війну в Україні він називає "миротворчою операцією та боротьбою з геноцидом", а на груди гордо чіпляє георгієвську стрічку з літерою Z. На думку Данилка, причина цього абсурду – гроші, а не патріотизм.

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Андрій Данилко про Миколу Баскова

Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, на власні очі бачив, як Басков сідав за стіл і випивав з олігархами, котрі запрошували його на корпоративи. Він був у них на короткому повідку – приймав дорогі подарунки, а тоді брав участь у "суботниках".

Як пояснив шоумен, "суботник" у шоу-бізі – це коли ти зобов'язаний робити свято, коли б тобі не зателефонували, "вільний ти чи зайнятий". Саме на цих олігархах, як вважає Данилко, і тримається розкішне життя Баскова, тож він боїться йти проти режиму.

Йому треба бути біля "кормушки", треба мати впливових покровителів, які вирішують за нього питання, треба бути на телебаченні. Він думає тільки про себе, повірте, ні про яку Росію він нічого не думає. Це абсолютно зациклена на собі людина,

– висловився Андрій Данилко.

Нагадаємо, Миколу Баскова "розніс" не лише Данилко, а й Маша Єфросиніна. Вона принизила путініста за брехню про війну в Україні, назвала "наполірованим *чком" і заявила: "Жити вам залишилося недовго. Незабаром ви почнете себе зжирати. Скоро ти приїжджатимеш на свої концерти за їжу".