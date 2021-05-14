Секс-скандалы, в которые попадают голливудские звезды, продолжаются. Обвинение выдвинули против актера Кевина Спейси, однако неизвестно, согласится ли суд принять иск.
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Кто подал иск против Кевина Спейси
Согласно решению федерального судьи, которое приняли на прошлой неделе, мужчина с инициалами CD должен рассекретить свою личность и публично выступить с обвинениями. В противном случае этот иск суд отклонит.
Человек с инициалами CD, заявивший, что Спейси домогался его в 1980-х годах. В то время вероятной жертве было всего 14 лет. Заявитель отказался называть свое имя, поскольку не хотел вторжения в свою личную жизнь.
"Более того, даже решение этого суда по этому вопросу вызвало много новостных сообщений в СМИ, как на национальном, так и на международном уровне. Внезапное нежелательное внимание, которое вызовет раскрытие этой личности, для него просто слишком велико", – сказал адвокат обвинителя.
Секс-скандал с Кевином Спейси
- Громкий скандал всколыхнул Голливуд в конце 2017 года. После Харви Ванштейна начали обсуждать Кевина Спейси. Первым, кто осмелился выдвинуть обвинение против актера стал Энтони Репп, который сыграл в сериалах "Звездный путь: Дискавери".
- Тогда Энтони было 14 лет, а Спейси – 26. На своей вечеринке на квартире в Манхеттене пьяный Спейси лег сверху на Реппа, когда тот отдыхал в другой комнате.
- Рэпп заявлял, что актер обольщал его и пытался вступить в сексуальный контакт. Жертве инцидента удалось отскочить и закрыться в ванной.
- Кевин Спейси отрицал этот факт и даже совершил каминг-аут, после этого на него посыпались десятки обвинений от других актеров.
- Сейчас актер разобрался со всеми обвинениями и не проиграл ни в одном деле, однако навсегда разрушил свою карьеру актера.