Секс-скандалы, в которые попадают голливудские звезды, продолжаются. Обвинение выдвинули против актера Кевина Спейси, однако неизвестно, согласится ли суд принять иск.

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Кто подал иск против Кевина Спейси

Согласно решению федерального судьи, которое приняли на прошлой неделе, мужчина с инициалами CD должен рассекретить свою личность и публично выступить с обвинениями. В противном случае этот иск суд отклонит.

Человек с инициалами CD, заявивший, что Спейси домогался его в 1980-х годах. В то время вероятной жертве было всего 14 лет. Заявитель отказался называть свое имя, поскольку не хотел вторжения в свою личную жизнь.

"Более того, даже решение этого суда по этому вопросу вызвало много новостных сообщений в СМИ, как на национальном, так и на международном уровне. Внезапное нежелательное внимание, которое вызовет раскрытие этой личности, для него просто слишком велико", – сказал адвокат обвинителя.

Секс-скандал с Кевином Спейси