У її день народження: Вілл Сміт зворушив відео, на якому танцює з 85-річною мамою

Голлівудський актор Вілл Сміт опублікував зворушливе відео. На ньому він танцює з 85-річною мамою з нагоди її дня народження.

Голлівудський актор Вілл Сміт поділився з шанувальниками в інстаграмі новим відео. Зірка відсвяткував день народження своєї мами.

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Вілл Сміт станцював з мамою

Мамі Вілла Сміта виповнилося 85 років. З нагоди дня народження актор влаштував невелике святкування, на якому станцював разом з ненькою.

На відео, яким поділився знаменитість, Вілл Сміт і Керолайн Брайт танцюють під хіт Вітні Х'юстон I Wanna Dance with Somebody.

Сьогодні 85! З Днем народження, мамо! Давай танцювати до 100!

– підписав ролик актор.

Реакція мережі

Відео танцю Вілла Сміта з мамою зворушило мережу й зібрало понад 2 мільйони вподобань. Шанувальники активно коментують ролик: