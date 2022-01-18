Голлівудський актор Вілл Сміт поділився з шанувальниками в інстаграмі новим відео. Зірка відсвяткував день народження своєї мами.
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Вілл Сміт станцював з мамою
Мамі Вілла Сміта виповнилося 85 років. З нагоди дня народження актор влаштував невелике святкування, на якому станцював разом з ненькою.
На відео, яким поділився знаменитість, Вілл Сміт і Керолайн Брайт танцюють під хіт Вітні Х'юстон I Wanna Dance with Somebody.
Сьогодні 85! З Днем народження, мамо! Давай танцювати до 100!
– підписав ролик актор.
Реакція мережі
Відео танцю Вілла Сміта з мамою зворушило мережу й зібрало понад 2 мільйони вподобань. Шанувальники активно коментують ролик:
- "Мені так це сподобалось! Бажаю всього найкращого у день народження";
- "Вау, вона зовсім не виглядає на 85 років!";
- "Ви двоє такі чарівні";
- "Це відео зробило мій день";
- "Вона має дуже добре серце. З днем народження";
- "Це відео мене так сильно зворушило, що захотілося зателефонувати мамі";
- "Після перегляду засумував за мамою".