"Їй є 18?": мережа обговорює фото 50-річного Ектора Хіменеса-Браво з новою коханою

У День Валентина весь український шоу-біз публікував фото з коханими. Не міг пройти повз цього тренду й шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Він показав перше фото зі своєю дівчиною, а в мережі засумнівались, чи є їй 18 років.

50-річний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво обрав досить інтимне фото з новою коханою. Для селфі в дзеркалі вони позують в однакових білих халатах. Він обіймав дівчину ззаду, а вона, фотографуючись, прикрила обличчя телефоном. Схоже, телезірка не хоче, щоб їхній роман обговорювала вся країна, тому не розсекречує ані особистість, ані ім'я дівчини.

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Так, обіцяв не постити. Але просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте коханими та щасливими,

– привітав Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво зі своєю коханою / Фото з інстаграму шеф-кухаря

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Як мережа реагує на нову кохану Ектора Хіменеса-Браво

Фоловери шеф-кухаря не могли оминути увагою такий промовистий допис, тож взялися "розшукувати" його кохану в інстаграмі. Фани Ектора припустили, що він зустрічається з бренд-менеджеркою Альоною Соїр, яка займається його розкруткою, або маркетологом популярних ресторанів Каріною Богдановою.

Альона Соїр – ймовірна кохана Ектора / Фото з інстаграму дівчини

Каріна Богданова – ймовірна кохана Ектора / Фото з інстаграму дівчини

Поки одні проводять розслідування, інші зауважують, що дівчина 50-річного Ектора Хіменеса-Браво виглядає надто молодою. Є й ті, хто бажають парі щастя: