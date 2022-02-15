50-летний шеф-повар Эктор Хименес-Браво выбрал довольно интимное фото с новой любимой. Для селфи в зеркале они позируют в одинаковых белых халатах. Он обнимал девушку сзади, а она, фотографируясь, прикрыла лицо телефоном. Похоже, телезвезда не хочет, чтобы их роман обсуждала вся страна, потому не рассекречивает ни личность, ни имя девушки.
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Да, обещал не постить. Но просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы,
– поздравил Эктор Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво со своей возлюбленной / Фото из инстаграма шеф-повара
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Как сеть реагирует на новую возлюбленную Эктора Хименеса-Браво
Фоловеры шеф-повара не могли обойти вниманием такое красноречивое сообщение, поэтому принялись "разыскивать" его любимую в инстаграме. Фаны Эктора предположили, что он встречается с бренд-менеджером Аленой Соир, занимающейся его раскруткой, или маркетологом популярных ресторанов Кариной Богдановой.
Алена Соир – вероятная взлюбленная Эктора / Фото с инстаграма девушки
Карина Богданова – вероятная возлюбленная Эктора / Фото с инстаграма девушки
Пока одни проводят расследование, другие отмечают, что девушка 50-летнего Эктора Хименеса Браво выглядит слишком молодой. Есть и желающие паре счастья:
- "Ей есть 18?";
- "А сколько ей лет? Просто интересно";
- "Это ваша дочь?";
- "Ох, сердце не одиноко, я рада";
- "Ура, всего наилучшего";
- "Как же это мило";
- "Прекрасно, желаю всем быть любимыми".