50-летний шеф-повар Эктор Хименес-Браво выбрал довольно интимное фото с новой любимой. Для селфи в зеркале они позируют в одинаковых белых халатах. Он обнимал девушку сзади, а она, фотографируясь, прикрыла лицо телефоном. Похоже, телезвезда не хочет, чтобы их роман обсуждала вся страна, потому не рассекречивает ни личность, ни имя девушки.

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Да, обещал не постить. Но просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы,

– поздравил Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво со своей возлюбленной / Фото из инстаграма шеф-повара

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Как сеть реагирует на новую возлюбленную Эктора Хименеса-Браво

Фоловеры шеф-повара не могли обойти вниманием такое красноречивое сообщение, поэтому принялись "разыскивать" его любимую в инстаграме. Фаны Эктора предположили, что он встречается с бренд-менеджером Аленой Соир, занимающейся его раскруткой, или маркетологом популярных ресторанов Кариной Богдановой.

Алена Соир – вероятная взлюбленная Эктора / Фото с инстаграма девушки

Карина Богданова – вероятная возлюбленная Эктора / Фото с инстаграма девушки

Пока одни проводят расследование, другие отмечают, что девушка 50-летнего Эктора Хименеса Браво выглядит слишком молодой. Есть и желающие паре счастья: