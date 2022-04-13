Їхала зі сльозами, криками, – як Наталка Карпа дізналася про війну та коли виїхала з Києва

Співачка Наталка Карпа майже 6 років жила в Києві, однак війна змусила покинути рідну домівку. Тепер вона з донечкою оселилися на Львіщині, а чоловік залишається обороняти столицю.

Чоловік Наталки Карпи – Євген Терехов воював у 2014 році, зараз також захищає наші землі від ворогів. Саме Євген наполіг на тому, щоб дружина з донькою поїхали зі столиці. Про це Наталка розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Коли Наталка Карпа поїхала з Києва

Виконавиця поділилася, що приїхала до Львова за декілька днів до 24 лютого. Їхала зі сльозами, криками: "Чоловік тоді казав: "Знаєш, ти, напевно, мало розумієшся у військовій справі, але, коли до кордону підтягуються війська – це одне, але, коли приїжджає логістика (баки з пальним, мобільні бригади, які обслуговують танки тощо) – це інше. Побачиш, буде напад". Тоді я зібрала "тривожну" валізу, про яку всі говорили, і зі Златою поїхала з Києва".

Перед від'їздом з Києва Євген казав: "Я оберігатиму нашу землю, а ти оберігатимеш найцінніше – нашу донечку". Тоді я зі сльозами на очах поїхала, потім шкодувала, посиділа декілька днів і вже збирала валізу, щоб повертатися додому,

– пригадала Наталка.

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Повне інтерв'ю читайте незабаром в рамках проєкту " Інтерв'ю24 ".

Коли Наталка збиралася повертатися до Києва, чоловік просив її залишатися у Львові, оскільки війна точно почнеться. Однак артистка вперта й запевняла, що нічого не буде.

24 лютого о 4 ранку був дзвінок: "Почалося. Працюємо за планом: я захищаю землю, ти – донечку",

– розповіла Карпа.



Наталка Карпа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал