Муж Наталки Карпы – Евгений Терехов воевал в 2014 году, сейчас тоже защищает наши земли от врагов. Именно Евгений настоял на том, чтобы жена с дочерью уехали из столицы. Об этом Наталка рассказала в интервью 24 каналу.

Важно Сейчас у меня война, – Евгений Терехов рассказал, вместе ли он с Наталкой Карпой

Когда Наталка Карпа уехала из Киева

Исполнительница поделилась, что приехала во Львов за несколько дней до 24 февраля. Ехала со слезами, криками: "Муж тогда говорил: "Знаешь, ты, наверное, мало разбираешься в военном деле, но, когда к границе подтягиваются войска – это одно, но когда приезжает логистика (баки с горючим, обслуживающие мобильные бригады, танки и т.д.) – это другое. Увидишь, будет нападение". Тогда я собрала "тревожный" чемодан, о котором все говорили, и со Златой уехала из Киева".

Перед отъездом из Киева Евгений говорил: "Я буду оберегать нашу землю, а ты будешь оберегать самое ценное – нашу дочь". Тогда я со слезами на глазах уехала, потом жалела, посидела несколько дней и уже собирала чемодан, чтобы возвращаться домой,

– вспомнила Наталка

Полное интервью читайте вскоре в рамках проекта "Интервью24".

Как Карпа узнала о войне

Когда Наталка собиралась возвращаться в Киев, мужчина просил ее оставаться во Львове, поскольку война точно начнется. Однако артистка упряма и уверяла, что ничего не будет.

24 февраля в 4 утра был звонок: "Началось. Работаем по плану: я защищаю землю, ты – доченьку",

– рассказала Карпа.