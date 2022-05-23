Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про ще одну нагороду, здобуту українцями. Авторка Маріанна Кіяновська отримала звання "Європейської поетки свободи 2022".

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Маріанна Кіяновська отримала гучну нагороду

Авторка отримала звання завдяки збірці "Бабин Яр. Голосами". Ці поезії присвячені масовим розстрілам в урочищі Бабин Яр. Вважають, що збірка є одною з перших книжок в українській літературі, яку присвятили темі Голокосту.

European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk вручається раз на два роки. Мета відзнаки – промотувати поезію, яка торкається найважливіших тем і проблем сучасності, популяризує цінність свободи та демонструє високу художню цінність,
– повідомляють у міністерстві.

Маріанна Кіяновська отримає нагороду офіційно 10 червня у Шекспірівському театрі Гданська. Тоді відбуватиметься фестиваль European Poet of Freedom Festival, що триватиме з 9 по 11 червня.


Маріанна Кіяновська / Фото з телеграму МКІП

Що відомо про Маріанну Кіяновську

Поетеса, письменниця та літературознавиця навчалась у Львівському університеті. Ще в студентські роки вона належала до жіночого літературного угруповання ММЮННА ТУГА, а згодом стала координаторкою Львівського осередку Асоціації українських письменників.

Маріанна Кіяновська є лауреаткою таких премій: премії Нестора Літописця за найкращу літературну публікацію, премії імені Богдана-Ігоря Антонича та видавництва "Смолоскип". Також у 2011 році вона заснувала літературну премію "Великий Їжак", якою нагороджують найкращі книжки для дітей українською.

Юрій Іздрик називає Маріанну Кіяновську однією з найперспективніших поетес сучасної української літератури.

Маріанна Кіяновська є авторкою таких творів й збірок:

  • "Інкарнація" (1997),
  • "Вінки сонетів" (1999),
  • "Міфотворення" (2000),
  • "Кохання і війна" (в співавторстві з Мар'яною Савкою; 2002),
  • "Книга Адама" (2004),
  • "Звичайна мова" (2005),
  • "Дещо щоденне" (2008),
  • "Стежка вздовж ріки" (2008).