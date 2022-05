Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про ще одну нагороду, здобуту українцями. Авторка Маріанна Кіяновська отримала звання "Європейської поетки свободи 2022".

Маріанна Кіяновська отримала гучну нагороду

Авторка отримала звання завдяки збірці "Бабин Яр. Голосами". Ці поезії присвячені масовим розстрілам в урочищі Бабин Яр. Вважають, що збірка є одною з перших книжок в українській літературі, яку присвятили темі Голокосту.

European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk вручається раз на два роки. Мета відзнаки – промотувати поезію, яка торкається найважливіших тем і проблем сучасності, популяризує цінність свободи та демонструє високу художню цінність,

– повідомляють у міністерстві.

Маріанна Кіяновська отримає нагороду офіційно 10 червня у Шекспірівському театрі Гданська. Тоді відбуватиметься фестиваль European Poet of Freedom Festival, що триватиме з 9 по 11 червня.



Маріанна Кіяновська / Фото з телеграму МКІП

Нагадаємо, за збірку "Бабин Яр. Голосами" Маріанна Кіяновська отримала Шевченківську премію в галузі літератури у 2020 році. "Вірші Маріанни Кіяновської – це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно", – казали про поезію лауреатки премії.

Що відомо про Маріанну Кіяновську

Поетеса, письменниця та літературознавиця навчалась у Львівському університеті. Ще в студентські роки вона належала до жіночого літературного угруповання ММЮННА ТУГА, а згодом стала координаторкою Львівського осередку Асоціації українських письменників.

Маріанна Кіяновська є лауреаткою таких премій: премії Нестора Літописця за найкращу літературну публікацію, премії імені Богдана-Ігоря Антонича та видавництва "Смолоскип". Також у 2011 році вона заснувала літературну премію "Великий Їжак", якою нагороджують найкращі книжки для дітей українською.

Юрій Іздрик називає Маріанну Кіяновську однією з найперспективніших поетес сучасної української літератури.

Маріанна Кіяновська є авторкою таких творів й збірок: