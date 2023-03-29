Великі солов’ї і "потяг до Ізюму": чим вразить програма фестивалю на Євробаченні-2023

Напередодні Євробачення-2023 в британському Ліверпулі пройде двотижневий культурний фестиваль EuroFestival. Там буде 24 проєкти, 19 з яких були створені у співпраці з українськими митцями. Тож все нагадуватиме про Україну.

EuroFestival проходитиме з 1 по 14 травня. Директорка Департаменту культури Клер Макколган запевнила, що ніколи ще творча програма не мала такого масштабу та розмаху, віддаючи шану культурі як Ліверпуля, так і України.

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Серед найяскравіших проєктів програми фестивалю: опера "Чорнобильдорф", величезні співаючі соловейки, презентація нового альбому Jamala QIRIM та багато інших.

Чим вразить фестиваль перед Євробаченням-2023

Soloveiko Songbirds

Для цього проєкту створили 12 масштабних світлових солов'їв, які розмістять по всьому Ліверпулю. Кожен соловейко представлятиме окремий регіон України, вони матимуть унікальне оперення та спеціально розроблений музичний супровід.



Програма Єврофестивалю / Фото visitliverpool

Protect The Beats

Ліверпульський пам'ятник Нельсону стане місцем проведення перформансу. Його укріплять тисячами мішків з піском, подібно до того, як пам'ятники в Україні захищали від бомбардувань.

Крім того, біля нього відбудеться прем'єра короткометражного документального фільму про те, як протягом минулого року в Україні проходили живі концерти й перформанси.



Програма Єврофестивалю / Фото visitliverpool

Виступ Джамали

Українська переможниця Євробачення та авторка пісень Джамала у супроводі оркестру презентує свій новий музичний альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях.

Це платівка, яку ми з командою буквально врятували з-під завалів минулого року. Альбом, який зберігає красу і велич моєї рідної культури,

– розказала Джамала.

"Потяг до Ізюму"

Українська художниця Катя Бучацька перетворить знаковий Ліверпульський собор на вагон потягу, що відтворює подорож з Ізюма до кордону з Польщею. Знята в режимі реального часу, ця інсталяція нагадає про дух і незламність українського народу.



Програма Єврофестивалю / Фото visitliverpool​

"Чорнобильдорф"

Проєкт "Театр Єдності" виступатиме хабом для різноманітних театральних вистав за участю українських митців. Зокрема, тут відбудеться прем'єра сучасної медіа-опери "Чорнобильдорф" композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейко.

Welcome to Eurotopia

У цьому проєкті ліверпульські музиканти Наталі Маккул, Stealing Sheep, Лу Роуч з She Drew The Gun об'єднаються з українськими виконавцями – Krapka;KOMA, Іриною Мухою та Helleroid. Вони виконають мікс з оригінальної та вже існуючої музики.

Історії артистів з передової

Проєкт With Fire and Rage матиме імерсивний аудіо-досвід (доступ до якого можна отримати за допомогою QR-кодів, розміщених по всьому місту), що розповідає про історії митців на передовій в Україні.

В ньому історії поєднуються з відео, візуал-артом, поезією та музикою, які відіграють важливу роль перед обличчям вторгнення.



Програма Єврофестивалю / Фото visitliverpool

Rave Ukraine

Захід об'єднає діджеїв та рейверів на одночасних живих подіях у Ліверпулі та Києві – у клубах CONTENT та HVLV Bar ft Hangout. Рейви транслюватимуться в обох закладах, з'єднуючи клаберів один з одним в режимі реального часу (і до того, як в Києві настане комендантська година).

Додамо, що EuroFestival пройде завдяки підтримці Міністерства культури, медіа та спорту, а також Британської ради, програми Ліверпуля.

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