Я повністю підтримую заклики до негайного виключення Ізраїлю з цього міжнародного конкурсу. Тому що я глибоко вважаю, що основоположні та фундаментальні цінності Євробачення – це мир, єдність і взаєморозуміння. І коли уряд країни не визнає ці цінності, діє всупереч їм і проти людського життя, я вважаю, що такій країні немає місця в такому конкурсі,

– висловились Nemo.

Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.

Нагадаємо, що торік Ізраїль на Євробачення представляла Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. За результатами голосування журі й глядачів співачка отримала 357 балів і зайняла 2 місце.

Хто ще проти участі Ізраїлю у Євробаченні?