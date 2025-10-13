Про це Nemo заявили в коментарі для "Суспільне Культура". Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм медіа.
До слова Суперечки загострюються: Євробачення-2026 опинилося під загрозою зриву
Я повністю підтримую заклики до негайного виключення Ізраїлю з цього міжнародного конкурсу. Тому що я глибоко вважаю, що основоположні та фундаментальні цінності Євробачення – це мир, єдність і взаєморозуміння. І коли уряд країни не визнає ці цінності, діє всупереч їм і проти людського життя, я вважаю, що такій країні немає місця в такому конкурсі,
– висловились Nemo.
Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.
Нагадаємо, що торік Ізраїль на Євробачення представляла Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. За результатами голосування журі й глядачів співачка отримала 357 балів і зайняла 2 місце.
Хто ще проти участі Ізраїлю у Євробаченні?
Суперечки щодо участі Ізраїлю у Євробаченні ходять ще з травня.
Раніше виключити країну з пісенного конкурсу закликали премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, переможець Євробачення-2024 JJ і представник Хорватії Марко Бошняк.
Словенія, Ірландія та Іспанія пригрозили відмовою від участі у Євробаченні, якщо Ізраїль не дискваліфікують.
Водночас федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер проти того, щоб виключати Ізраїль з Євробачення. Такої ж позиції дотримується мер Відня Міхаель Людвіг – саме у цьому місті наступного року має відбутися конкурс.