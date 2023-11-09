Франція оголосила представника на Євробачення-2024: хто і з якою піснею виступатиме від країни

Франція розсекретила ім'я виконавця, який представлятиме країну на Євробаченні-2024. Ним став Сліман Небчі, відомий під псевдонімом Slimane.

Цікаво, що співак у 2016 році брав участь у пісенному шоу The Voice: la plus belle voix і навіть здобув тоді перемогу. На сцені музичного конкурсу Євробачення він виступить з піснею Mon Amour.

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Slimane представить Францію на Євробаченні-2024

На цьогорічному пісенному конкурсі артист заспіває французькою мовою про любов. Композиція Mon Amour є присвятою всім тим, хто відчув глибоке почуття кохання.

Slimane – Mon Amour: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024: що відомо

Після дивовижної перемоги співачки Loreen Швеція прийматиме Євробачення у 2024 році. Музичний конкурс відбудеться в Мальме. Примітно, що місто вже втретє приймає видатну подію.

Також оприлюднили дати проведення Євробачення-2024. Довгоочікуваний музичний конкурс розпочнеться з першого півфіналу 7 травня, після чого відбудеться другий півфінал 9 травня. Зрештою великий фінал, у якому буде визначено переможця, заплановано на 11 травня.

Хто вже оголосив представників