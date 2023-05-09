Яскраві вогні та розкішна сукня: Юлія Саніна феєрично відкрила перший півфінал Євробачення-2023
Пісенний конкурс Євробаченні-2023 хоч і відбувається в Ліверпулі, але під знаком України. Про це свідчить навіть те, що перший півфінал відкрила українська зірка – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка й веде шоу.
О 22:00 за київським часом у Великій Британії стартував найочікуваніший пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 травня на сцену вийдуть 15 учасників з різних країн, серед яких фаворити букмекерів – Лорін зі Швеції та Käärijä з Фінляндії. Однак є честю, що відкривати шоу доручили Юлії Саніній з України. Про її виступ далі розповідає 24 Канал.
Важливо Євробачення-2023 скоро на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу
Юлія Саніна відкрила перший півфінал Євробачення-2023
У Ліверпулі прозвучала україномовна пісня The Hardkiss "Маяк" – один з треків, які гурт випустив з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі у кліпу вже 1 мільйон переглядів на ютубі, а знімали його на півострові Гібралтар, коли Київ груз у темряві через блекаути.
На сцені Євробачення-2023 Юлія Саніна показала ефектну постановку з балетом. Її номер доповнювали вогні, танцівники у кольорах конкурсу, з-поміж яких виділялися сині та жовті.
Лідерка The Hardkiss постала у неймовірному вбранні: чорному шкіряному комплекті з рукавичками. Кінець сукні у помаранчевих барвах нагадував язики полум'я.
- Нагадаємо, що окрім Юлії Саніної у першому півфіналі Євробачення-2023 заспіває представниця України 2010 року Alyosha. Вона вийде на сцену в дуеті з британською співачкою Ребекою Фергюсон і заспіває світовий хіт Ordinary World гурту Duran Duran.
- Раніше Юлія Саніна як ведуча Євробачення-2023 від України познайомилася з Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою, коли вони урочисто відкривали сцену в Ліверпулі. Фронтвумен The Hardkiss тоді наголосила на "дуже приємній та змістовній розмові".