"Годі плакати": Юлія Саніна пояснила, чому Jerry Heil і KRUTЬ програли гурту TVORCHI

Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі представить гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Суддя Нацвідбору Юлія Саніна таким результатом задоволена, адже ми не будемо плакатися Європі.

На думку Юлії Саніної, TVORCHI – це молодіжний саунд, якого Європа від України ще не чула. Тож закиди Jerry Heil, що на Нацвідборі 2023 обділили "українську мелодику", вона не підтримує. Лідерка The Hardkiss каже, що на Євробаченні треба бути різними.

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Чому Jerry Heil і KRUTЬ програли гурту TVORCHI

Це нормально. У неї (Jerry Heil, – 24 канал) були шанси перемогти. Отже, глядачі не відчули її на сто відсотків. Я робила опитування у себе в інстаграмі, яку пісню ви хочете чути цього року від України. І всі казали, що це має бути драйвова, годі плакати, нас не треба жаліти, ми сильні,

– наголосила Юлія Саніна.

Фронтвумен The Hardkiss також пояснила, чому з Джамалою та Тополею віддала 10 балів Марині Круть, якщо публіка не хотіла сумних пісень.

"Журі віддали KRUTЬ найбільший бал, тому що пісня від початку до кінця накриває. А ще, що не менш важливо, представник України – це ще й амбасадор, це місія. І я була впевнена, що KRUTЬ зможе не тільки співати впевнено на сцені, а й говорити від імені України. Вона говорить так, що мене пробирає. Я хотіла з нею поговорити, але не застала її на сцені після оголошення результатів", – поділилася Саніна.

Юлія Саніна про перемогу TVORCHI

після поразки на Нацвідборі-2023 Марина Круть завила, що "з Євробаченням покінчено" . Дівчина каже, що "Україна вибрала свою пісню". Схоже, з перемогою TVORCHI вона, на відміну від Jerry Heil, не погоджується.

Я вважаю, що вони дуже яскраво представлять Україну. Достойно й інакше. Тобто Україна може бути й такою, здивувати і тут. Це класичне європейське звучання. Ми ще раз покажемо, що Україна – це частина Європи, що в нас тут не тільки народні співи, а що ми абсолютно сучасні, у нас супермолодіжна культура,

– підкреслила Юлія Саніна.

Цікаво, що на Нацвідборі суддя радила TVORCHI "дотиснути приспів, щоб він був динамічніший", але гурт – "творча одиниця", тож не спішить дослуховуватися до неї та змінювати трек Heart of Steel.

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Нагадаємо, Джамала та Тарас Тополя з суддівської трійки Нацвідбору Євробачення 2023 теж вважають гурт TVORCHI гідними представляти Україну в Ліверпулі: