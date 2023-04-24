Alyosha назвала пісню, яку заспіває на Євробаченні з британською зіркою: це світовий хіт

Українська співачка Alyosha виступатиме на Євробаченні-2023. Вона розсекретила, що заспіває знаменитий трек разом з британською співачкою.

Українська співачка та учасниця Євробачення-2010 Alyosha візьме участь у цьогорічному конкурсі як запрошена зірка. Вона співатиме у півфіналі, 9 травня.

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Яку пісню співатиме Alyosha

Виконавиця розповіла, що вийде на сцену у дуеті з британською співачкою Ребекою Фергюсон. Вони заспівають світовий хіт Ordinary World гурту Duran Duran.

Любов до рок-музики мене супроводжує з дитинства. Ця любов і віддзеркалюється в моїй творчості. На якомусь ментальному рівні, що долає будь-які відстані, моє захоплення рок-жанром відчули і креативні продюсери цьогорічного Євробачення. Бо на цьогорічному конкурсі я буду співати пісню культового гурту Duran Duran,

– поділилась Alyosha.

Зірка додала, що хіт британського гурту зазвучить геть по-іншому в її виконанні – це буде нове аранжування пісні, що здивує. Alyosha також повідомила, що номер буде присвячений вимушеним переселенцям. Над реалізацією працюють українські та британські представники.

Duran Duran – Ordinary World: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що українських знаменитостей можна буде побачити й почути на різних майданчиках Євробачення-2023. Наприклад, у півфіналі окрім Alyosha співатимуть Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.

5 травня гурт Kalush Orchestra відкриє Eurovision Village – офіційну фан-зону музичного конкурсу. Вже там упродовж тижня будуть виступати гурти "Антитіла" та Go_A, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, Джамала