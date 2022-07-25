Українське Євробачення у Британії: що про це думає наш шоубізнес

Тепер остаточно стало відомо, що музичний конкурс Євробачення-2023 пройде у Великій Британії, проте від імені України. Гурт Kalush Orchestra та інші зірки раніше вже висловлювались щодо такого сценарію подій.

Вперше про ймовірність проведення події у Великій Британії замість України говорили всередині червня 2022 року. Проте тоді переговори велись з телевізійною компанією BBC у Лондоні. Зараз Європейська мовна спілка та BBC підтвердили, що конкурс таки пройде у Британії, але від імені України. Навіть Борис Джонсон запевнив, що конкурс буде про Україну та на її підтримку.

До слова Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України

Але півтора місяця тому українські зірки мали найрізноманітніші думки з цього приводу. Хтось кардинально засуджував таке рішення, підозрюючи, що організатори не вірять у перемогу України та убезпечують себе наперед. А хтось казав, що це єдино правильне рішення у такий складний час. Пропонуємо дізнатись думки експертів та зірок.

Олександр Ткаченко – Міністр культури та інформаційної політики

Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони,

– публічно заявляв Ткаченко.

"Ми чесно виграли Євробачення-2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – додавав міністр у своєму телеграмі.

Ігор Кондратюк – продюсер, постійний член журі Нацвідбору Євробачення

"На жаль, EBU прийняла, скоріш за все, єдино можливе логічне рішення: перенести Євробачення у Велику Британію. Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді. Невдоволення Олександра Ткаченка я розумію, оскільки ЕBU, мабуть, навіть не порадилася з Україною, а просто поставила нас перед фактом скасувати Євробачення в Україні", – розповідав Ігор Кондратюк 24 каналу.

Микола Кучерявий – директор гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні

"Моя позиція – проводити Євробачення в Україні! Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс", – йдеться у коментарі 24 каналу.



Микола Кучерявий (зліва) з Kalush Orchestra / Фото із сайту Євробачення

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Вадим Лисиця – продюсер, член Нацжурі Євробачення-2022 в Україні

"Це рішення досить логічне. Але мені здається, воно оприлюднене зарано. Особисто я маю надію, що ситуація з бойовими діями на нашій території закінчиться якнайшвидше! Дуже шкода, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023, але насамперед безпека – це головне. Ми не можемо ризикувати життями людей і проводити конкурс на нашій території, бо в нас летять ракети чи не щодня", – ексклюзивно розповідав нам продюсер.

Оля Цибульська – українська співачка

Євробачення має пройти в Україні. В Україні, яка перемогла! Перемогла, бо вигнала з своєї землі усіх окупантів. Вигнала, завдяки нашій неймовірній армії, нашому неймовірному народу і давно обіцяній зброї, яку Європа все ніяк повністю не передасть, щоб закінчити цю страшну війну,

– казала нам артистка.

Валерій Харчишин – лідер гурту "Друга Ріка"

"Замість того, щоб сц*ти в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві", – розповідав в інтер'ю 24 каналу Харчишин.

Тимур Мірошниченко – ведучий, коментатор конкурсу у 2022 році

"Європейська мовна спілка перестраховується. Адже ця заява поступила дещо раніше, ніж допустимі терміни, коли можна оголошувати місто-господар або країну-господарку Євробачення. Наразі це, мабуть, єдине правильне й логічне рішення з точки зору безпеки усіх, хто має бути залучений до Євробачення", – казав журналістам 24 каналу ведучий.