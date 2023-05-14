Перемога Міки Ньютон і Зібров від Хорватії: кумедні меми про Євробачення-2023 захоплюють мережу

Фінал Євробачення-2023 – найбільш обговорювана тема. Та в мережі не тільки діляться думками про переможницю, але й створюють меми й жарти.

Євробачення-2023 нарешті позаду, але номери учасників житимуть ще довго у мемах та жартах. 24 Канал зібрав найкумедніші меми про фіналістів конкурсу.

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Найкумедніші меми про фінал Євробачення

Найактивніше в мережі обговорюють переможницю Євробачення-2023 Лорін. Чимало єврофанів вважають її перше місце незаслуженим. Так представниця Швеції стала предметом для іронічних й саркастичних жартів.

"Публіка дивиться, як перемогла Лорін, хоч вони хотіли, щоб виграла Фінляндія".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

"Лорін перемагає, поки публіка верещить Cha Cha Cha – це все, що потрібно знати про Євробачення".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

"Я дивлюсь на перемогу Лорін у 2012 та 2023 роках".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

Перемогу Лорін вважають мало не купленою. Єврофани відчувають певну домовленість у зв'язку з тим, що наступного року виповниться 50 років перемозі шведського гурту Abba на конкурсі.



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

Єврофани не могли оминути увагою представників Хорватії та їхній провокативний антивоєнний номер з ракетами.

"Європа дивиться, як виступає Хорватія".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

"Євробачення не може стати ще більш дивним. Хорватія: потримай мою ракету".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

"Гітлер подивився фільм "Барбі".



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

Фани помітили цікавий момент на оголошенні результатів – представниця Франції непомітно продемонструвала середній палець.

Українські єврофани натомість не розуміють, чому не можна вдруге відправити на Євробачення Вєрку Сердючку.



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

"Чому на Парад прапорів не запросили гурт "Гринджоли"?" – запитують українці.



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

Багатьом соліст гурту Let 3 з Хорватії нагадав Павла Зіброва.



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера

А представник Фінляндії Käärijä – Вєрку Сердючку. Адже обоє артистів посіли 2 місце на Євробаченні, але залишилися в серцях єврофанів надовго.

Українці не змогли не згадати про Міку Ньютон, пісня якої нагадує конкурсний трек Лорін.



Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера