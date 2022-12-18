Настрій – TVORCHI: судді Нацвідбору коментують перемогу гурту, якому віддали друге місце

За підсумками голосування гурт TVORCHI переміг на Нацвідборі й представить Україну на Євробаченні-2023. На перше місце хлопців вивели глядачі, тоді як судді віддали друге. Як на це відреагували Джамала, Саніна та Тополя, розповідаємо нижче.

Епатажний гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel отримав 19 балів від глядачів і журі, тож у травні поїде від України в Ліверпуль на Євробачення-2023. Журі Нацвідбору, схоже, не проти, адже і Джамала, і Тарас Тополя, і Юлія Саніна з The Hardkiss назвали їх гідними перемоги.

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Джамала

Вітаю всіх учасників і дякую за вашу музику! Звісно, окремі слова вітань для TVORCHI. У вас є все для того, щоб гідно представити Україну на Євробаченні,

– привітала переможниця 2016 року.

Цікаво, що в інстаграм-дописі Джамала відреагувала на курйоз, коли в прямому ефірі, коментуючи виступ одного з фіналістів, мало не назвала місце проведення Нацвідбору, яке було засекречене до 22:00. "Дуже холодно. Тут проїжджає… І проїжджає", – обмовилася співачка під час трансляції.

Тепер можна про це говорити! Відбір проходив на станції метро "Майдан Незалежності". Було і холодно, і проїжджало постійно метро. Команда Нацвідбору зробила надможливе. Ми маємо пишатися, що в такий складний час все пройшло на найвищому рівні,

– похвалила Джамала вже після ефіру.

Джамала з переможцями Нацвідбору-2023 TVORCHI / Фото з її інстаграму

Тарас Тополя

Гідні представники від України на Євробаченні. Вітання, TVORCHI,

– прокоментував Тарас Тополя в інстаграм-сторіс.

"Київ. Вечір двісті дев'яносто сьомий. Настрій – Tvorchi. Місяць – обрали! Ну, що коментуйте. Слава ЗСУ! Слава Україні", – додав він у профілі під фото з колегами-суддями та переможцями Нацвідбору.

До речі, судячи з інстаграм-сторіс Тараса Тополі, уже після оголошення результатів він все ж дав якусь пораду вокалісту Джеффрі Кенні.

Судді Нацвідбору Євробачення-2023 з переможцями TVORCHI / Фото з інстаграму Джамали

Юлія Саніна

Представники від України на Євробачення – гурт TVORCHI. Мої вітання,

– лаконічно підписала Юлія Саніна селфі з музикантами.

Суддя Нацвідбору Юлія Саніна з гуртом TVORCHI / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що в мережі на перемогу TVORCHI реагують неоднозначно. Одні кажуть, що гурт "переміг на стилі, шикарному саунді та продуманій постановці", а інші й далі "топлять" за своїх фаворитів і втішаються, що Kalush Orchestra автоматично вивели Україну у фінал Євробачення-2023.