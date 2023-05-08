Серед фанів Євробачення-2023 тільки й розмов про Швецію та її представницю Лорін. Про її повторну участь у пісенному конкурсі стало відомо аж у березні, адже Швеція останньою визначилася з представницею, але вона одразу ж злетіла вверх у прогнозах букмекерів. 24 Канал розповідає, чим особлива Лорін і її конкурсна пісня Tattoo, яка зчинила такий резонанс.

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Як Лорін представляє Швецію на Євробаченні 2023

Після перемоги на Євробаченні-2012 в Баку Лорін продовжила займатися музикою та навіть дебютувала в кіно – у шведській мелодрамі для Netflix Vinterviken (Зимова бухта). Минулого року вона повернулася до поп-музики, випустивши трек Neon Lights про сучасну Жанну д'Арк, а в березні 2023 року перемогла на національному відборі Melodifestivalen, отримавши найвищий бал від міжнародного журі та під час глядацького голосування.

Лорін виступить у першому півфіналі Євробачення-2023, 9 травня, під номером 11. Вона покаже приголомшливе сценічне шоу, яке мало відрізняється від того, що було представлене у фіналі нацвідбору у Стокгольмі. 39-річна артистка так само співатиме між двома світловими екранами, а сцену вкриють морем диму. Ось кадри з першої репетиції Лорін у Ліверпулі.

Лорін на першій репетиції Євробачення-2023 / Фото EBU

Лорін на першій репетиції Євробачення-2023 / Фото EBU

Примітно, що конкурсну пісню Tattoo Лорін писала з п'ятьма іншими авторами, двоє з яких працювали над її першим переможним треком на Євробаченні – Euphoria. Сама співачка називала її композицією "про кохання з енергією, силою і глибиною". У ній прослідковуються мотиви Близького Сходу, а у приспіві є рядки: "Ти зациклився на мені як тату".

Пісня Tattoo вже посіла перше місце у шведських чартах і посідає 45 місце в списку відтворення Spotify серед 100 найпопулярніших пісень Євробачення всіх часів.

Лорін на Melodifestivalen у Швеції – Tattoo: дивіться відео онлайн