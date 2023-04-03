Мережа обурилась через список кандидатів на Нацжурі Євробачення: що відомо про кожного з них

У Дії триває голосування за Нацжурі на Євробачення-2023. У мережі розкритикували список претендентів, бо більшість з них мало пов'язані з музичним конкурсом. Читайте детальніше про кожного з кандидатів.

29 березня у Дії розпочалося голосування за Національне журі Євробачення-2023. Українці до 5 квітня мають вибрати 5 суддів, які ставитимуть оцінки іншим країнам на музичному конкурсі.

До теми Дитяче Євробачення-2023: оголосили місто у Франції, де пройде конкурс

Минулого року українці були незадоволені тими балами, які поставило Нацжурі іншим учасникам, зокрема Польщі. Тепер у мережі знову обурюються – не всім сподобався список представників:

"Шоптенко? Лопес? Євробачення?";

"З повною повагою, але який стосунок до Євробачення має більшість цих знаменитостей?";

"Жах!!! Ви сказились?! Хто усі ці люди?! Кращих не знайшли?! Сором вам";

"Ох, чую буду сидіти з фейспалмом, коли будуть показувати оцінки нашого жюрі";

"Якийсь дивний список, на мою думку".

Що відомо про кожного із претендентів

ROXOLANA. Співачка та авторка пісень стала відомою після участі у "Голосі країни-9". Є авторкою проєкту Ukraine is, де артистка поєднувала вірші поетів та нове звучання. У лютому 2022 року ROXOLANA стала фіналісткою Національного відбору, на якому посіла 4 місце.

Олена Гребенюк. Українська оперна співачка, яка виконує пісні 14 мовами, авторка сольного альбому Le Forze del Destino project. Працювала у консерваторіях та академічних театрах. Є переможницею конкурсу "Молоді віртуози України", лауреаткою міжнародного конкурсу вокалістів ім. А. Дворжака, отримала гран-прі першого міжнародного конкурсу "Євровідео". Була тренеркою у "Фабриці зірок".

Михайло Клименко. Засновник гурту ADAM, вокаліст і композитор, співавтор пісень Олександра Пономарьова. Писав треки для Марії Яремчук, працює з дружиною Олександрою. Михайло неодноразово брав участь у Національних відборах на Євробачення.

Амадор Лопес. Українсько-венесуельський співак, хореограф та шоумен. Знімається у кліпах власного гурту Rumbero's. Амадор співпрацював з популярними шоу та проєктами: "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Фабрика зірок".

Тоня Матвієнко. Заслужена артистка України й співачка завершила музичну школу, потім Київський університет культури й мистецтв. Співала у камерному оркестрі, де раніше учасницею була Ніна Митрофанівна. Тоня Матвієнко взяла участь у першому сезоні "Голосу країни", де провалилась на сліпих прослуховуваннях. Але завдяки другому шансу змогла пройти далі й отримала друге місце у фіналі.

Олександр "Фоззі" Сидоренко. Учасник гурту ТНМК, артист, автор пісень та книжок. Його називають одним з основоположників українського хіп-хопу, хоч не має музичної освіти. Фоззі не тільки писав треки для ТНМК, але й видав три сольні платівки.

Олег Собчук. Фронтмен і засновник гурту СКАЙ, який створив з Олександром Грищуком. Колектив – лауреат премії YUNA, володар "Золотої Жар-птиці". Окрім того, СКАЙ завжди відрізнявся чіткою громадянською позицією: гурт знімав кліп про СНІД, підтримував Революцію Гідності та виступав на підтримку військових ще з 2014 року.

Світлана Тарабарова. Співачка та авторка пісень, володарка премій "Золота Жар-птиця" та "Пісня року". Світлана брала участь у "Фабриці зірок", де стала фавориткою Наталі Могилевської. Разом з Регіною Тодоренко та іншими співачками співала в гурті Real O, але покинула його у 2012 році. У 2016 році Тарабарова пробувала свої сили у півфіналі Національного відбору на Євробачення.

Євген Хмара. Піаніст та композитор. Хмара працював у різних сферах, перш ніж стати музикантом. Спершу він аранжував пісні для зірок, а у 2012 році став фіналістом "Україна має талант". У наступні роки працював музикантом у "Х-Факторі". Одним із наймасштабнішим його виступом є концерт "30" у Палаці Україна.

Олена Шоптенко. Хореографиня й танцівниця. Олена Шоптенко перемагала на багатьох чемпіонатах, перемогла у шоу "Танці з зірками" з Володимиром Зеленським. Після цього працювала не тільки танцівницею, але й головною хореографинею у різних проєктах. Є лауреаткою Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття" в номінації "Перспектива".